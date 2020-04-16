Именинник дня: легендарный игрок "Арсенала" и противник собственной жены Фредди Юнгберг

Сегодня День рождения празднует футболист и тренер Фредрик Юнгберг – ему исполняется 43 года. Прославленный швед большую часть своей карьеры провел в форме английского "Арсенала", за который выступал в в 1998-2007 годах и был любимцем болельщиков. После этого провел еще год в Лондоне, в "Вест Хэме", после чего скитался по миру, играя в США, Шотландии, Японии и даже Индии. Вспомним, как в чемпионат Индии перешел еще один звездный футболист.

Затем Фредди вернулся в Англию, тренировал юношескую и молодежную команды "канониров". Прошлым летом стал ассистентом главного тренера основного состава. А затем, после того как "Арсенал" уволил Эмери, получил шанс на посту рулевого. Исполняющим обязанности наставника швед побыл меньше месяца в конце 2019 года, после чего на его место из "Манчестер Сити" пришел Микель Артета.

За "Арсенал" Юнгберг забил 72 мяча, становился чемпионом в 2002 и 2004 годах, признавался лучшим игроком АПЛ сезона 2001/02, играл в финале Лиги чемпионов 2006 года, где лондонцы уступили "Барсе".

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В 2014 году Юнгберг женился на Натали Фостер – дочери бизнесмена, которая болеет за принципиального соперника "Арсенала" в лондонском дерби – "Тоттенхэм Хотспур".

В Швеции Фредрик признавался лучшим футболистом 2002 и 2006 годов, выигрывая первенство у Златана Ибрагимовича.

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