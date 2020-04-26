Именинник дня: лучший футболист Союза, наследник Платини и тренер сборной Украины

Сегодня, 26 апреля, День рождения отмечает знаменитый украинский футболист и тренер Александр Заваров. Одному из самых техничных и любимых футболистов в истории киевского "Динамо" исполняется 59 лет. С 2018 года Заваров работает селекционером в киевском "Динамо".

К уроженцу Луганска слава пришла в "Динамо", где он выступал в 1983-88 гг. Хотя до этого уже показывал свое мастерство в луганской "Заре" тренера Йожефа Сабо и ростовском СКА, с которым взял Кубок СССР-1981, забив в финале мяч "Спартаку". С "Динамо" Заваров становился чемпионом страны и обладателем Кубка. В финале Кубка кубков 2 мая 1986 года забил победный мяч в ворота испанского "Атлетико" на шестой минуте. Причем невысокий Александр с ростом 170 см открыл счет ударом головой. Позже удары Блохина и Евтушенко принесли последнюю победу "Динамо" в еврокубках – 3:0. В 1986 году Заварова признали лучшим футболистом СССР.

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В 1987 году Саша спас киевлян от поражения в финале с минским "Динамо", забив за 10 секунд до окончания основного времени (3:3), а по пенальти выиграла украинская команда.

В 1988 году Заваров со сборной стал финалом чемпионата Европы и тем же летом его купил итальянский "Ювентус". За большие по тем временам деньги – 5 миллионов долларов. К слову, сегодня туринский клуб поздравил своего бывшего игрока с днем рождения.

В "Юве" Заваров должен был заменить самого Мишеля Платини, но у него не сложилось. Затем в 1990-95 гг. он играл во французском "Нанси", со временем стал тренировать полулюбительский клуб "Сен-Дизье". В сезоне 2003-04 привел к Кубку Швейцарии "Виль", которым владел его бывший партнер по "Динамо" Игорь Беланов. В Украине работал в "Металлисте" и несколько лет в киевском "Арсенале". В 2013-16 гг. помогал Михаилу Фоменко в сборной Украины.

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Вспомним, как летом 2019 года Заварова сватали на место Хацкевича в "Динамо".

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