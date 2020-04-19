Именинник дня: обладатель "Золотого мяча", который играл с Шевой, а затем в Анголе и Узбекистане

Сегодня бразильцу Ривалдо, сверкавшему в "Барселоне" и "Милане" с Шевой, исполняется 47 лет

19 апреля День рождения празднует знаменитый бразильский футболист Ривалдо Витор Борба Феррейра. Сегодня бывшей звезде исполняется 47 лет. Свои лучшие сезоны атакующий полузащитник провел в "Барселоне" с 1997 по 2002 год. В 1999-м он получил "Золотой мяч" как лучший футболист Европы по версии France Football, а в 2002-м стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии.

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Игроку отдавали должное за его мастерство, но порой он отличался и не очень приятными поступками. В полуфинале "мундиаля"-2002 он симулировал попадание мяча в лицо после того, как турецкий футболист ударил мячом ему в ногу. Судья удалил турка, и в большинстве бразильцы выиграли. Тогда в составе сборной сверкало трио Роналдо-Ривалдо-Роналдиньо.

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В сезоне 2002/03 он вместе с "Миланом" Андрея Шевченко выиграл Лигу чемпионов, чего ему не удалось сделать с "Барсой". А затем судьба его заносила в самые разные и неожиданные страны: Грецию ("Олимпиакос" и АЕК), Анголу, Узбекистан. Смотрите красивые моменты игры в исполнении Ривалдо.

Заканчивал карьеру он на Родине. Причем, что интересно, купил клуб второго дивизиона "Можи-Мирин" и в 2015 году в одном матче забивал мячи вместе со своим 20-летним сыном Ривалдиньо. А пару лет назад он уже стал дедушкой.

В коллекции Ривалдо звания лучшего футболиста мира по версии ФИФА в 1999 году, чемпиона Испании, Бразилии, Греции, Узбекистана. Со сборной выигрывал Кубок конфедерации-1997, Кубок Америки-1999, "серебро" чемпионата мира-1998 и "бронзу" Олимпийских игр-1996. В 37 лет становился лучшим бомбардиром в Узбекистане, а завершил карьеру в 43 года.

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