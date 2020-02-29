"Иметь Месси в команде — как играть сразу тремя королевами в шахматы": признание тренера "Барселоны"

Кике Сетьен отметил, что с Лионелем на поле открывается мир новых возможностей

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен накануне дерби с мадридским "Реалом" в чемпионате Испании высоко оценил игру нападающего каталонской команды Лионеля Месси. Ранее мы сообщали, что Дэвид Бекхэм хочет объединить Роналду и Месси в одной команде.

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"Нам повезло с Месси, он все прекрасно понимает. Прекрасно знает, как действовать в той или иной ситуации. Умеет делать то, чего не могут другие футболисты. Иметь Месси в команде — это как играть сразу двумя королевами в шахматы. Или даже тремя. С таким раскладом открывается целый мир новых возможностей. Вы можете выиграть практически любую партию", — приводит слова Сетьена La Vanguardia.

Отметим, что в текущем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 20 матчах испанской Примеры, в которых забил 18 голов и сделал 12 результативных передач. "Барселона" набрала 55 очков в 25 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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