Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
26,6

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

Такого с "Барсой" не было со времен разгрома от "Динамо": антирекорд нового тренера каталонцев

26 февраля, 08:20

Кике Сетьен стал первым за 23 года коучем "Барсы", не сумевшим выиграть дебютный матч в Лиге чемпионов

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен стал первым за 23 года главным тренером каталонцев, который не смог одержать победу в своем дебютном лигочемпионском матче во главе "блаугранас". Накануне под руководством Сетьена "Барселона" в гостях сыграла вничью 1:1 с итальянским "Наполи" в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. На гол Дриса Мертенса у "Барсы" ответил Антуан Гризманн.

Читайте также: "Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги чемпионов

Отметим, что последним тренером "Барселоны", не добившимся победы в своем первом матче Лиги чемпионов, был голландец Луи ван Гал. Под его руководством каталонцы уступили английскому "Ньюкаслу" 2:3 в сентябре 1997 года.

Реклама

Обзор матча "Наполи" – "Барселона" (1:1)

В тренде
Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Читайте также: "Бавария" чувствует себя хозяином в Лондоне и громит "Челси": в трех мячах поучаствовал Левандовский

Напомним, тогда, в 1997-м, соперником "Барселоны" по группе Лиги чемпионов было также "Динамо" Валерия Лобановского, дважды сокрушившее каталонцев. Киевляне обыграли команду ван Гала 3:0 на своем поле и еще более крупно (4:0) – на выезде.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Барселона Кике Сетьен

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Атлетико" – "Ливерпуль": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
Симеоне расхваливает
Симеоне расхваливает "Ливерпуль" перед ЛЧ: "Казалось, команда развалится, но она стала только лучше"Лига чемпионов
"Атлетико" – "Ливерпуль": где смотреть суперматч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Аталанта" – "Валенсия": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
"МанСити" пожалуется на "ПСЖ" и "Ювентус", чтобы добиться сокращения отстранения от еврокубковФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...