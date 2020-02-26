Такого с "Барсой" не было со времен разгрома от "Динамо": антирекорд нового тренера каталонцев

Кике Сетьен стал первым за 23 года коучем "Барсы", не сумевшим выиграть дебютный матч в Лиге чемпионов

Наставник "Барселоны" Кике Сетьен стал первым за 23 года главным тренером каталонцев, который не смог одержать победу в своем дебютном лигочемпионском матче во главе "блаугранас". Накануне под руководством Сетьена "Барселона" в гостях сыграла вничью 1:1 с итальянским "Наполи" в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. На гол Дриса Мертенса у "Барсы" ответил Антуан Гризманн.

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Отметим, что последним тренером "Барселоны", не добившимся победы в своем первом матче Лиги чемпионов, был голландец Луи ван Гал. Под его руководством каталонцы уступили английскому "Ньюкаслу" 2:3 в сентябре 1997 года.

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Обзор матча "Наполи" – "Барселона" (1:1)

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Напомним, тогда, в 1997-м, соперником "Барселоны" по группе Лиги чемпионов было также "Динамо" Валерия Лобановского, дважды сокрушившее каталонцев. Киевляне обыграли команду ван Гала 3:0 на своем поле и еще более крупно (4:0) – на выезде.

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