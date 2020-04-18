Иньеста – это Гарри Поттер, а жизнь в Испания напоминает фильм ужасов: признание победителя Лиги чемпионов

Бывший тренер "Барселоны" Луис Энрике, который теперь возглавляет сборную Испании, рассказал о лучших футболистах в атаке каталонского клуба. Напомним, что 49-летний наставник работал с "блаугранас" с 2014-го по 2017 год и успел выиграть Лигу чемпионов. Ранее мы сообщали, что федерация вернула Луиса Энрике в Испанию за спиной у главного тренера.

"Мне предоставили возможность тренировать Лионеля Месси и Луиса Суареса. Таких форвардов я раньше не видел. Однако я также работал с Иньестой. Андрес был похож на Гарри Поттера. Он вытворял такое, что могли делать лишь избранные. Такие игроки дают тебе чувство уверенности", – рассказал Энрике в прямом эфире в своем Instagram.

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Также во время прямого эфира с болельщиками Энрике раскритиковав действия испанских политиков в ситуации с пандемией коронавируса: "То, как к ситуации относятся политики, и те, что в правительстве, и все остальные, видится мне прискорбным. Они думают только о своих интересах. Но я не жалуюсь, нужно мыслить позитивно, чтобы преодолеть это. Люди умеют приспосабливаться, но все это напоминает фильм ужасов".

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