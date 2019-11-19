Скандальное возвращение: федерация вернула Луиса Энрике в Испанию за спиной у главного тренера

Луис Энрике / Фото: AFP

Луис Энрике официально возвращается на пост наставника испанской национальной команды, сообщает Федерация футбола Испании. Информацию о назначении Луиса Энрике подтвердил президент федерации Луис Рубиалес.

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Сборная Испании мощно закончила отбор на Евро-2020: победила дома Румынию 5:0, обеспечили место в первой корзине. Но теперь уже командой будет руководить не Роберто Морено, а Луис Энрике.

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Роберт Морено, который был помощником Энрике до его ухода, вероятно, покинет свой пост. Сообщалось, что экс-тренер "Барсы" настоял на том, чтобы Морено, с которым он работал с 2008 года, не входил в его штаб.

Как мы писали ранее, экс-игрок "Реала" Макелеле поделился мнением о сборной Украины. "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть", – заявил знаменитый француз, в свое время выступавший вместе с Шевченко в "Челси", после просмотра матча Украина – Португалия (2:1) на трибунах НСК "Олимпийский".

Смотрите, как сборная Испании, за которую выступал Вилья, вышла на Евро-2020:

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