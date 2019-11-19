Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

Скандальное возвращение: федерация вернула Луиса Энрике в Испанию за спиной у главного тренера

19 ноября, 14:05

Вероятнее всего, Роберто Морено покинет команду

Луис Энрике

Луис Энрике / Фото: AFP

Луис Энрике официально возвращается на пост наставника испанской национальной команды, сообщает Федерация футбола Испании. Информацию о назначении Луиса Энрике подтвердил президент федерации Луис Рубиалес.

Читайте также: лучший бомбардир сборной Испании больше не будет забивать – названа причина

Сборная Испании мощно закончила отбор на Евро-2020: победила дома Румынию 5:0, обеспечили место в первой корзине. Но теперь уже командой будет руководить не Роберто Морено, а Луис Энрике.

Реклама

Роберт Морено, который был помощником Энрике до его ухода, вероятно, покинет свой пост. Сообщалось, что экс-тренер "Барсы" настоял на том, чтобы Морено, с которым он работал с 2008 года, не входил в его штаб.

В тренде
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу

Как мы писали ранее, экс-игрок "Реала" Макелеле поделился мнением о сборной Украины. "У вас хорошее поколение. Но Францию Шеве не обыграть", – заявил знаменитый француз, в свое время выступавший вместе с Шевченко в "Челси", после просмотра матча Украина – Португалия (2:1) на трибунах НСК "Олимпийский".

Смотрите, как сборная Испании, за которую выступал Вилья, вышла на Евро-2020:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

сборная Испании Евро-2020 Луис Энрике

Источник: AS.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020
Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020Футбол
"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончанЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...