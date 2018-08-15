Иньеста забил второй гол в Японии за неделю, и снова – шедевр

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, ныне выступающий за "Виссел Кобе", забил второй гол в чемпионате Японии. В 22-м туре местного первенства "Виссел Кобе" на выезде встречался с клубом "Хиросима Санфренче". Матч завершился вничью – 1:1, а 34-летний испанец на 17-й минуте ударом из-за пределов штрафной установил окончательный счет.

Для Иньесты это уже второй мяч за новую команду. Ранее хавбек отличился в прошлом туре – после передачи чемпиона мира в составе сборной Германии Лукаса Подольски испанец первым касанием прекрасно обыграл защитника, вторым – вратаря, после чего вкатил мяч в пустые ворота.



Safe to say @vissel_kobe fans are loving having @andresiniesta8 on their side!



What a start to life in Japan pic.twitter.com/8nc36c7vWK — FIFA.com (@FIFAcom) 15 августа 2018 г.

34-летний чемпион мира и Европы подписал контракт с "Виссел Кобе" в мае текущего года. Иньеста выступал за "Барселону" с 12 лет. В октябре 2002 года он дебютировал за основную команду. В общей сложности в составе каталонцев хавбек провел 669 матчей и по этому показателю занимает второе место среди всех игроков в истории "Барселоны", уступая только Хави (767 встреч), забил 57 мячей. С 2015 года Иньеста выходил на поле с капитанской повязкой.

Полузащитник – 8-кратный чемпион Испании, 6-кратный обладатель Кубка страны, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА. Андрес является самым титулованным игроков в испанском футболе. После ЧМ-2018 Андрес Иньеста завершил выступление в сборной Испании.