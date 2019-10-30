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"Ингулец" – "Днепр": онлайн трансляция битвы за выход в четвертьфинал Кубка Украины

30 октября, 12:36

Прямая трансляция из поселка Петровое Кировоградской области

1/8 финала Кубка Украины "Ингулец" - "Днепр-1"

1/8 финала Кубка Украины "Ингулец" - "Днепр-1"

В 1/8 финала Кубка Украины по футболу перволиговый "Ингулец" принимает команду Премьер-лиги "Днепр-1". Поединок на стадионе "Ингулец" в поселке Петровое Кировоградской области начнется в 15:00, а на нашем сайте будет доступная прямая видео-трансляция матча.

В турнирной таблице Первой лиги "Ингулец" после 15 туров занимает четвертое место, но плотность команд в верхней части очень большая: отставание от лидера составляет всего одно очко. В свою очередь, "Днепр" идет восьмым в Премьер-лиге, на пять очков отставая от зоны верхней шестерки чемпионата Украины.

В последних пяти матчах "Днепр" потерпел четыре поражения и одержал одну победу, причем – в товарищеской игре. В "Ингульца" ситуация зеркальная: четыре победы и одно поражение.

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Трансляция "Ингулец" – "Днепр-1":

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"Ингулец" – "Днепр": прогноз букмекеров. Эксперты называют гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу "Днепра" составляет 2.05, на победу "Ингульца" 3.70, а на ничью – 3.35. Котировки на выход в четвертьфинал такие: "Днепр" 1.50, "Ингулец" 2.65.

Также сегодня в Кубке Украины состоится суперматч украинских грандов. Онлайн "Динамо" – "Шахтер" доступен на нашем сайте, начало поединка – в 19:30.

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

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Источник: Спорт сегодня

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