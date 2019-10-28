1/8 финала Кубка Украины: расписание и прогноз на выход в четвертьфинал

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"Динамо" - "Шахтер": центральный матч 1/8 финала Кубка Украины

На этой неделе в Кубке Украины по футболу будут сыграны поединки 1/8 финала. Все матчи этой стадии, которая играется из одного матча (в случае ничьей – дополнительное время и серия пенальти), пройдут в среду, 30 октября. Жребий свел главных фаворитов уже на этой стадии: "Динамо" сыграет с "Шахтером", а "Александрия" примет "Зарю".

Букмекеры прогнозируют выход в четвертьфинал таких команд: "Мариуполь", "Минай", "Днепр-1", "Колос", "Десна", "Заря", "Горняк-Спорт" и "Шахтер".

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Кубок Украины по футболу, 1/8 финала:

14:00 "Мариуполь" – "Олимпик"

ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 2.22 – 3.55 – 3.75, проход: 1.55- 2.50

14:00 "Минай" – "Львов"

Букмекеры: 2.35 – 3.50 – 2.95, проход: 1.73 – 2.12

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17:00 "Ингулец" – "Днепр-1"

Букмекеры: 4.30 – 3.75 – 1.83, проход: 2.80 – 1.45

17:00 "Колос" – "Ворскла"

ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 2.40 – 3.30 – 3.05, проход: 1.75 – 2.10

17:00 "Николаев" – "Десна"

Букмекеры: 9.00 – 5.25 – 1.35, проход: 4.95 – 1.18

18:00 "Александрия" – "Заря"

Букмекеры: 3.20 – 3.40 – 2.25, проход: 2.27 – 1.65

18:00 "Альянс" – "Горняк-Спорт"

Букмекеры: 3.25 – 3.75 – 2.10, проход: 2.30 – 1.63

19:30 "Динамо" – "Шахтер"

ТВ: канал 2+2

Букмекеры: 3.55 – 3.70 – 2.00, проход: 2.45 – 1.55

Напомним, что на прошлой неделе "Динамо" в Лиге Европы сыграло вничью с "Копенгагеном":

А "Шахтер" разошелся миром с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов:

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