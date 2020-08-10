"Интер" – "Байер": онлайн матча Лиги Европы

Сегодня в Дюссельдорфе на арене Merkur Spiel-Arena состоится четвертьфинальный поединок Лиги Европы между итальянским "Интером" и немецким "Байером". Все противостояния в ЛЕ со стадии 1/4 финала – из одного матча. Поединок "Интер" – "Байер" начнется в 22:00, мы проведем текстовый онлайн с фото и видео-повторами голов.

"Интер" – "Байер"

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В завершившемся сезоне чемпионата Италии "Интер" занял второе место в турнирной таблице Серии А, отстав от "Ювентуса" на одно очко. Правда, команда Сарри гарантировала себе титул за три тура до финиша сезона и последние две игры без мотивации проиграла. "Байер" в чемпионате Германии занял пятое место, дающее право в новом сезоне сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

В 1/8 финала Лиги Европы "Интер" в одном матче прошел "Хетафе", победив на нейтральном поле со счетом 2:0. Смотрите голы и обзор того поединка:

"Байер", в свою очередь, в предыдущем этапе обыграл шотландский "Глазго Рейнджерс". На выезде немецкий клуб победил 3:1, а дома закрепил успех минимальной победой:

"Интер" – "Байер": прогноз букмекеров

Эксперты называют итальянцев фаворитами матча. Коэффициент на победу "Интера" в основное время составляет 2.10, тогда как ставку на победу "Байера" можно сделать с котировкой 3.60, на ничью – 3.55.

Таким образом, вероятность результата матча в основное время аналитиками букмекерских контор подсчитана следующая: победа "Интера" 46 процентов, ничья 27 процентов, победа "Байера" 27 процентов.

Котировки на выход в полуфинал Лиги Европы: 1.53 "Интер" и 2.60 "Байер". Вероятность того, что в 1/2 финала сыграет итальянский гранд – 63 процента.

"Интер" – "Байер": где смотреть

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор будет доступен на следующий день в 06:40 и 15:00 на канале "Футбол 2".

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