"Интер" – "Хетафе": букмекеры верят в итальянских обидчиков Малиновского

Соперничество на стадии 1/8 финала Лиги Европы будет состоять из одного поединка в Германии

В среду долгожданные баталии еврокубков возвращаются на арену. Сегодня проходит четыре матча Лиги Европы. В одном из них на нейтральном поле в немецком Гельзернкирхене сразятся представители Италии и Испании. "Интер" – "Хетафе" смотреть онлайн можно на нашем сайте. Начнется матч на арене клуба "Шальке" в 22:00.

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Букмекерские конторы предпочтение в этой паре отдают серебряному призеру чемпионата Италии, который завоевал второе место в борьбе с "Аталантой" украинца Руслана Малиновского. Правда, победить в основное время испанского середняка подопечным Антонио Конте будет непросто: коэффициент на это колеблется около 1.85. Впрочем успех "Хетафе" считают гораздо более нереальным (коэф. – 5.10), да и ничью тоже – 3.40.

Узнайте, где смотреть матч "Интер" – "Хетафе". Кроме телевидения, его покажут и на сайте Oll.tv (по подписке).

Много голов аналитики не ожидают: все-таки выясняют отношения суперники уже на стадии плей-офф, да и эти команды славятся своей игрой в защите. Скорее всего, забьют два мяча, а самый популярный счет 1:0 (коэф. – 5.60). Интересно, что среди самых вероятных итогов в основное время два – ничейных. На 1:1 дают 6.80, а на 0:0 – 8.10. Среди ожидаемых авторов голов значатся миланцы Лукаку, Мартинес, Санчес.

Смотрите, как "Интер" обыграл "Наполи" в чемпионате Италии в конце июля:

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