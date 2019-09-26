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"Интер" и "Милан" представили два футуристических проекта нового совместного стадиона

26 сентября, 16:38

Миланские гранды построят новую арену взамен легендарного "Сан Сиро"

Нынешний стадион "Интера" и "Милана"

Нынешний стадион "Интера" и "Милана" / Фото: Wikipedia

"Интер" в своем официальном Twitter представил два проекта нового стадиона, разработанных совместно с "Миланом". Как сообщалось, вместимость новой арены составит 60 тысяч зрителей. "Нерадзурри" и "россонери" продолжат выступать на одном стадионе.

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Ранее сообщалось, что на территории, прилегающей к стадиону, будет построен туристический и развлекательный центр, который даст порядка 3500 рабочих мест. Общая сумма инвестиций, которая будет привлечена к строительству, составит порядка 1,2 млрд евро.

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Арена "Сан-Сиро", на которой обе миланские команды выступают в настоящее время, открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион был переименован в "Джузеппе Меацца" – в честь одного из двух футболистов в истории итальянского футбола, которые входили в состав обеих итальянских сборных, победивших на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах.

Ранее мы рассказывали, президент мадридского "Реала" Флорентино Перес презентовал проект реконструкции знаменитого стадиона "Сантьяго Бернабеу". Сообщается, что обновленный стадион получит раздвижную крышу, которая будет открываться за 15 минут.

В России дождь смыл и разрушил стадион:

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Источник: Championat.ru

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