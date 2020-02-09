"Интер" – "Милан": где смотреть матч заклятых врагов в чемпионате Италии

В воскресенье, 9 февраля, состоится один из самых ожидаемых матчей чемпионата Италии. В рамках 23-го тура Серии А встречаются "Интер" и "Милан". Начало – в 21:45 по киевскому времени. Смотреть онлайн "Интер" – "Милан" можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Кто покажет матч "Интер" – "Милан"

Воскресенье, канал "Футбол 2", 21:45 live

Воскресенье, сайт Oll.tv (в подписке), 21:45 live

(в подписке), 21:45 live Понедельник, канал "Футбол 2", 14:15 повтор

Понедельник, канал "Футбол 1", 18:55 повтор

Вторник, канал "Футбол 1", 10:25 повтор

Сравнение "Интера" и "Милана" от Transfermarkt

Прогноз на матч "Интер" – "Милан" 9 февраля. Поскольку "Интер" нынче выглядит значительно сильнее "Милана", его ожидаемо считают фаворитом дуэли. Коэффициент на победу команды Конте – 1.95, на парней Стефано Пиоли – 4.20, на ничью – 3.45. При этом нужно учитывать, что номинальным хозяевам не поможет горячий аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, который недавно заработал красную карточку за споры с судьей.

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Много голов в миланском дерби букмекеры не ждут: два или же, в лучшем случае, три. А главные претенденты забить мяч: "миланист" Ибрагимович (2.80) и "интеристы" Ромелу Лукаку (2.40) и Алексис Санчес (3.10).

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Заявления перед матчем "Интер" – "Милан"

Тренер "Милана" Стефано Пиоли / Фото: Getty Images

"Мы уважаем наших соперников, это сильная команда. Нам будет непросто, но мы должны сохранять уверенность в себе на протяжении всего матча, следовать своим идеям. "Интер" очень давно не проигрывал в чемпионате, но мы должны вдохновляться Ибрагимовичем. Нужно видеть сейчас его лицо, решительное и голодное", – заявил перед дерби с "Интером" главный тренер "Милана" Стефано Пиоли

"Милан" намного лучше, чем прежде, они лучше того места, где они сейчас находятся. У них отличная команда, и они добавили к ней такого чемпиона, как Ибрагимович. Он принес опыт и уверенность в их коллектив. Я думаю, что это правильно, что все лучшие игроки в строю перед дерби, даже с точки зрения шоу для болельщиков, и я всегда надеюсь встретиться с лучшими игроками соперника в таких больших играх", – сказал перед игрой с "Миланом" главный тренер "Интера" Антонио Конте

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