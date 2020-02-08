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"Верона" шокировала "Ювентус": не спас даже Роналду, забив рекордный гол для клуба

8 февраля, 23:55

Роналду забил в десятом подряд матче Серии А

Верона

Верона / Фото: Reuters

"Верона" обыграла "Ювентус" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл "Ювентус" на 65-й минуте отличился португалец Криштиану Роналду.

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"Верона" отыгралась на 76-й минуте усилиями Фабио Борини. А на 85-й минуте Жанпаоло Паццини точным ударом с пенальти принес хозяевам победу.

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Кстати, нападающий Криштиану Роналду установил рекорд "Ювентуса" по длительности голевой серии в чемпионате Италии. Роналду забивает в Серии А на протяжении 10 матчей. Ранее рекорд "Ювентуса" по этому показателю принадлежал экс-нападающему Давиду Трезеге, который забивал 9 игр подряд. Роналду сможет повторить рекорд Батистуты, если забьет гол 16 февраля в домашнем матче 24-го тура против "Брешии".

Ранее мы рассказывали, что Шева вспомнил о своем противостоянии против "Интера". Наставнику сборной Украины всегда нравилось играть на "Сан-Сиро".

Смотрите обзор матча чемпионата Италии "Милан" – "Верона":

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чемпионат Италии Ювентус Турин Верона

Источник: Сегодня|Спорт

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