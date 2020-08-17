"Интер" может остаться без тренера в случае поражения "Шахтеру"

Будущее итальянского тренера Антонио Конте в "Интере" зависит от выступления команды в Лиге Европы. По информации Dailymail, Конте может быть отправлен в отставку, если не сможет победить в турнире, а для этого сначала нужно пройти донецкий "Шахтер" в полуфинале. Этот поединок состоится сегодня, начало – в 22:00. "Интер" – "Шахтер" смотреть онлайн можно на нашем сайте, а также с помощью сервиса Oll.tv.

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По информации источника, у Конте сложные отношения с владельцем клуба Стивеном Чжаном. Они испортились после того, как наставник позволил себе несколько выпадов в СМИ в адрес руководства.

В недавнем интервью Sky Italia он заявил: "Это был тяжелый год на личном уровне, очень тяжелый. Я не думаю, что игроки увидели признание своей работы, не думаю, что я увидел признание своей работы, и мы все получили очень слабую защиту со стороны клуба. Мы должны расти и совершенствоваться во всех сферах, в том числе за пределами поля, и большой клуб должен больше защищать своих игроков. Обсудим все это в конце сезона, мне нужно встретиться с президентом, а он сейчас в Китае".

Претензии Конте не понравились Чжану, который, в свою очередь, пожаловался, что потратил 180 миллионов евро на трансферы, а самого наставника сделал самым высокооплачиваемым в Серии А (около 10 млн евро в год), но довольствовался лишь вторым местом. А главной "пощечиной" стали утверждения тренера, что президент слишком часто бывает в Китае.

Другой проблемой Конте является то, что он в своих комментариях косвенно критиковал генерального директора Беппе Маротту. Чжан очень любит Маротту, и если бы ему пришлось выбирать между ним и каким-либо тренером, то долго думать не пришлось бы.

Кстати, перед матчем с "Шахтером" Конте сказал: "Мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу Европы, – трофей, который я был бы счастлив выиграть для своего клуба. Я счастлив, что Чжан приехал сюда, в Германию, чтобы поддержать нас". Также Конте заявил, что "Шахтер" – самый сильный соперник в Лиге Европы. Наставник итальянцев утверждает, что у "горняков" есть своя ДНК, и украинский клуб добился огромного уважения.

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