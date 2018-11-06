"Интер" на матче с "Барселоной" заработает рекордные 5,8 млн евро на билетах

Это рекордные сборы на билетах в истории итальянского футбола

Сегодня "Интер" сыграет домашний матч против "Барселоны" в четвертом туре группового этапа Лиге чемпионов. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Интер" – "Барселона".

Итальянский клуб реализовал 73,5 тысячи билетов на матч и заработав 5,8 миллиона евро. Это рекордные сборы на билетах в истории итальянского футбола.

Предыдущий рекорд был установлен "Ромой". Римляне продали билетов на 5,2 миллиона евро на полуфинальный матч против "Ливерпуля" в прошлогодней Лиге чемпионов.

Предыдущий рекорд "Интера" – также 5,2 миллиона евро. Они были собраны в апреле 2018 года на матче с "Ювентусом".

Напомним, что две недели назад каталонцы дома обыграли итальянцев со счетом 2:0 благодаря голам Рафиньи и Альбы.

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом матча, несмотря на статус гостей: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 2.00, на ничью – 3.60, на победу "Интера" – 3.70.