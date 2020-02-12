"Интер" – "Наполи": где смотреть полуфинальный матч Кубка Италии

В среду, 12 февраля, состоится первый полуфинальный матч Кубка Италии: в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" "Интер" примет "Наполи". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире матч можно будет смотреть на спутниковом ТВ и в интернете.

"Интер" возглавляет турнирную таблицу Серии А и может впервые с 2010 года завоевать золотые медали. На выходных их ждет ответственный матч чемпионата против "Лацио", а уже на следующей неделе команда сыграет в 1/16 финала Лиги Европы с "Лудогорцем" на выезде. Здесь уже руководству нужно правильно расставить приоритеты – попробовать побороться за трофеи во всех турнирах, либо сосредоточиться на чемпионате Италии. В прошедшем туре "Интер" одержал героическую победу над "Миланом".

У "Наполи" ситуация противоположная – команда провалила выступление в чемпионате Италии и вряд ли сможет побороться за зону Лиги чемпионов. Также в 1/8 финала ЛЧ им предстоит сыграть с "Барселоной" и, скорее всего, эта стадия еврокубков станет для них последней. Неудачный сезон может сгладить успешное выступление в Кубке страны. Кстати, ранее мы писали, что президент "Наполи" недоволен результатами Гаттузо и хочет вернуть обратно "Папу Карло".

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Впрочем, фаворитом сегодняшнего матча у букмекеров являются не они, а "Интер": коэффициент на победу команды Антонио Конте в основное время – 2.06, на ничью – 3.50, на победу "Наполи" – 3.75. Напомним, что финалист определится по итогам одного матча, если победитель не будет известен после 90 минут матча, команды ждет дополнительное время и серия пенальти. Тем не менее, "Интер" все равно сохраняет статус фаворита – 1.77 против 2.12 на "Наполи".

Смотреть матч "Интер" – "Наполи":

Матч! ТВ (Россия)

BT Sport 2 (Великобритания)

RAI 1 (Италия)

Cytavision Sports 1 (Кипр)

Setanta Sports 1 (Евразия)

Setanta Sports (Грузия)

Sport 1 (Израиль)

Sport TV2 (Португалия)

SportKlub 3 (Хорватия)

SportKlub 3 (Сербия)

SportKlub 3 (Словения)

TeleClub Sport (Швейцария)

TeleClub Sport (Швейцария)

TeleClub ZOOM (Швейцария)

Turkmenistan Sport (Туркменистан)

В текущем сезоне "Интер" обыграл "Наполи" в Серии а со счетом 3:1:

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