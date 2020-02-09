Сумасшествие в Италии: "Интер" уничтожил "Милан" Ибрагимовича, проигрывая по ходу матча 0:2

Команда Антонио Конте совершила невероятный камбек в поединке с великим Златаном

Ибрагимович бит / Фото: Getty Images

В чемпионате Италии состоялся главный матч футбольного уикенда – в грандиозном дерби "Интер" обыграл "Милан" со счетом 4:2, хотя после первого тайма проигрывал 0:2. Мы вели онлайн Интер Милан с видео голов и самых интересных моментов поединка.

В конце первого тайма "Милан" забил в ворота "Интера" два мяча. На 41-й минуте после передачи Ибрагимовича отличился хорват Ребич.

На 45+1 минуте в воротах "Интера" расписался уже сам Ибрагимович, удачно завершивший розыгрыш углового. При этом Златан забил гол в миланском дерби уже в третьем десятилетии подряд!

Однако во второй половине матча "Интеру" удался невероятный камбек. На 51-й минуте Брозович сделал счет 1:2, удачно пробив в нижний угол ворот "Милана".

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На 53-й минуте Алексис Санчес получил мяч в штрафной "Милана", выдержал паузу и отпасовал под удар Весино, а тот отправил мяч в ворота. Так счет стал равным – 2:2.

На 70-й минуте "Интер" вышел вперед (3:2) – после углового, шикарным ударом головой отличился Де Врей.

А уже в добавленное ко второму тайму время Лукаку добил "Милан" и Златана Ибрагимовича – 4:2. Сумасшедшее уничтожение "россонери".

Таким образом "Интер" догнал "Ювентус" в турнирной таблице чемпионата Италии – у обеих команд теперь по 54 очка. Тогда как "Милан" – лишь 10-й.

Как мы писали ранее, "Верона" шокировала "Ювентус": не спас даже Роналду, забив рекордный гол для туринцев. Гранд вынужден был капитулировать на выезде – 1:2.

Также мы рассказывали, что "пушка" Малиновского помогла "Аталанте" одолеть "Фиорентину". Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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