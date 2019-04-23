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"Манчестер Сити" придется побить трансферный рекорд, чтобы заменить экс-игрока "Шахтера"

Сегодня, 11:35

Английский гранд нацелился на полузащитника "Атлетико"

Родри
Родри. Фото: AFP

"Манчестер Сити" летом готов обновить свой трансферный рекорд приобретением полузащитника "Атлетико" Родри. Как сообщает The Telegraph, спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн уже несколько раз просматривал Родри в нынешнем сезоне.

Отмечается, что 22-летний футболист должен заменить Фернандиньо, которому скоро исполнится 34 года. "Горожане" хотят оформить переход трансферу уже к старту предсезонной подготовки к следующему сезону.

"Атлетико" может отпустить испанского игрока только за 70 млн евро (около 61 млн фунтов), которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Поэтому если сделка состоится, то Родри станет самой дорогой покупкой "Манчестер Сити". Пока что ею остается Рияд Марез, который был куплен прошлым летом из "Лестер Сити" за 60 млн фунтов.

Кстати, ранее мы писали, что Фернандиньо возвращается в сборную Бразилии: он боялся играть из-за угроз со стороны болельщиков. Полузащитник стал автором автогола в четвертьфинале ЧМ-2018 и вызвал гнев фанатов.

Также сообщалось, что украинец Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников в мире. Футболист "МанСити" попал в топ игроков в возрасте до 23 лет.

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Тег чемпионат Англии, чемпионат Испании, Атлетико Мадрид, Манчестер Сити, Фернандиньо, Родри

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Championat.ru

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