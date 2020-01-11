"Интер" согласовал контракт с полузащитник "Тоттенхэма"

Кристиан Эриксен в скором времени переберется в Италию

Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Полузащитник лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Кристиан Эриксен договорился о контракте с миланским "Интером". Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Теперь "Интеру" нужно договориться с руководством "Тоттенхэма" о сумме трансфера. "Шпоры" хотят выручить с продажи 27-летнего датчанина не менее 20 миллионов евро.

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Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с лета 2013 года. Контракт хавбека с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне Кристиан забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 25 матчах за "шпор" во всех турнирах.

Напомним, ранее сообщалось, что "Интер" близок к приобретению защитника "Манчестер Юнайтед" Эшли Янга.

Также добавим, что нападающий, уничтоживший "Динамо", договорился о контракте с "Интером". Оливье Жиру, который забил три мяча киевлянам в еврокубках, находится в шаге от перехода в итальянский гранд.

Смотрите, как "Интер" играет в Италии:

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