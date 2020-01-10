Нападающий, уничтоживший "Динамо", договорился о контракте с "Интером"

Оливье Жиру, который забил три мяча киевлянам в еврокубках, находится в шаге от перехода в итальянский гранд

Оливье Жиру / Фото: Reuters

Похоже, выиграть чемпионскую гонку в Серии А у "Ювентуса" "Интер" решил с помощью футбольных "пенсионеров". Ранее мы уже писали, что клуб из Милана заберет себе защитника "МЮ" Эшли Янга, которому 34 года. А теперь стало известно о еще одном именитом ветеране, которым намерен пополнить свои ряды итальянский гранд.

Во время зимнего трансферного окна в "Интер" из "Челси" может перейти форвард с самым новогодним именем – 33-летний Оливье Жиру. Француз, который по окончании сезона может стать свободным агентом, согласовал с миланцами контракт на 2,5 года. При этом контракт вступит в силу только в том случае, если Жиру переберется в "Интер" в январе, а не летом.

Напомним, год назад Оливье Жиру поиздевался над киевским "Динамо" в Лиге Европы, забив в ворота "бело-синих" три мяча на НСК "Олимпийский". Вице-чемпионы Украины в той игре уступили "Челси" со счетом 0:5.

Смотрите, как Жиру забивал "Динамо"

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Отметим, что "Челси" намерен выручить от продажи Оливье Жиру 8-10 млн евро, в то время как "Интер" готов заплатить 4-5 млн.

Смотрите, как Жиру забивает за сборную Франции

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