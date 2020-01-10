Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,12
26,8

Нападающий, уничтоживший "Динамо", договорился о контракте с "Интером"

10 января, 10:56

Оливье Жиру, который забил три мяча киевлянам в еврокубках, находится в шаге от перехода в итальянский гранд

Оливье Жиру

Оливье Жиру / Фото: Reuters

Похоже, выиграть чемпионскую гонку в Серии А у "Ювентуса" "Интер" решил с помощью футбольных "пенсионеров". Ранее мы уже писали, что клуб из Милана заберет себе защитника "МЮ" Эшли Янга, которому 34 года. А теперь стало известно о еще одном именитом ветеране, которым намерен пополнить свои ряды итальянский гранд.

Во время зимнего трансферного окна в "Интер" из "Челси" может перейти форвард с самым новогодним именем – 33-летний Оливье Жиру. Француз, который по окончании сезона может стать свободным агентом, согласовал с миланцами контракт на 2,5 года. При этом контракт вступит в силу только в том случае, если Жиру переберется в "Интер" в январе, а не летом.

Напомним, год назад Оливье Жиру поиздевался над киевским "Динамо" в Лиге Европы, забив в ворота "бело-синих" три мяча на НСК "Олимпийский". Вице-чемпионы Украины в той игре уступили "Челси" со счетом 0:5.

Смотрите, как Жиру забивал "Динамо"

Реклама

Читайте также: Оливье Жиру будет рассказывать о вере в журнале "Иисус"

В тренде
"Барселона" – "Атлетико": онлайн трансляция матча за Суперкубок Испании
"Барселона" в полуфинале Суперкубка Испании играет с мадридским "Атлетико"

Отметим, что "Челси" намерен выручить от продажи Оливье Жиру 8-10 млн евро, в то время как "Интер" готов заплатить 4-5 млн.

Смотрите, как Жиру забивает за сборную Франции

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Англии чемпионат Италии Челси Лондон Интер Италия Оливье Жиру трансфер

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человек
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человекФутбол
Прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Испании по футболу
Прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Испании по футболуФутбол
"МЮ" – "МанСити": онлайн дерби Манчестера в Кубке ЛигиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...