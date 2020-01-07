Не оставили живого места от лица Алексиса Санчеса: в Чили шокированы жестокостью вандалов

Алексис Санчес / Фото: Inter FC

Вандалы повредили статую нападающего "Интера" и сборной Чили Алексиса Санчеса, которая находится в его родном городе Токопилья. Ранее мы сообщали, что Санчес стал героем и предотвратил драку партнеров по "Интеру".

Неизвестные разбили переднюю часть головы футболиста, не оставив живого места на лице статуи Алексиса, расцарапали футболку, где был изображен номер "7", под которым форвард выступает большую часть своей карьеры. А также была повреждена и частично разрушена его правая нога и обувь. Этот акт вандализма поверг в шок местных жителей, так как 31- летний Санчес считается героем в своей стране, сыграв 132 матча за сборную Чили.

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Примечательно, что это произошло сразу после того, как в вандалы вновь надругались над статуей нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича. Статуя шведского форварда подверглась акту вандализма в третий раз. Неизвестные вандалы спилили ноги и повалили статую Златана в Мальме. На голову памятника, который установлен возле стадиона "Мальме", натянули свитер с надписью "Швеция". Неизвестные также оставили возле статуи надпись "убрать". Ранее фанаты отпилили самую драгоценную вещь у Ибрагимовича.

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