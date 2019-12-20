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Бывший тренер киевского "Динамо" возглавил российский клуб

20 декабря, 11:10

Александр Хацкевич будет работать в "Роторе"

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич / Фото: AFP

"Ротор" объявил о назначении Александра Хацкевича главным тренером команды. Об этом информирует официальный сайт волгоградской команды.

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Хацкевич приступит к выполнению своих обязанностей 12 января, на первом сборе в Турции. В его штаб войдут старший тренер Максим Шацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

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Александр Хацкевич ранее работал с минским "Динамо", юношеской и национальной сборными Беларуси, "Витебском", а также в киевском "Динамо".

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич / Фото: AFP

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"Ротор" является лидером во втором дивизионе России. В активе команды 52 очка в 25 матчах, "Ротор" на один балл опережает московское "Торпедо" и на два – подмосковные "Химки".

Напомним, ранее Суркис намекнул, что провал "Динамо" в Лиге Европы – это вина Хацкевича. Президент киевского клуба заявил, что его команде сейчас вылазят боком летние ошибки в физподготовке, когда главным тренером "бело-синих" был Александр Хацкевич.

Также сообщалось, что после вылета из еврокубков болельщики "Динамо" требуют от Игоря Суркиса продать клуб. "Какие еще выводы? Только продажа клуба! Точка" – пишут фанаты столичной команды в соцсетях.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Лугано" (1:1)

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чемпионат России Александр Хацкевич Ротор Волгоград

Источник: Сегодня|Спорт

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