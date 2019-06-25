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Иранец, выдавая себя за Месси, затащил в постель 28 девушек: стали известны последствия

25 июня, 21:31

Мужчина воспользовался поразительным сходством со знаменитым аргентинцем. И теперь может за это поплатиться

Иранский двойник Лионеля Месси. Фото - Insolite.TV
Иранский двойник Лионеля Месси. Фото - Insolite.TV.

Иранец Риза Перестес, пользуясь внешней схожестью с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, склонял девушек к сексу. Об этом сообщает Insolite TV. "Мужчина ловко научился пользоваться своей внешностью. Он "затащил в постель" 28 девушек, рассказывая им, что он - это Месси. На него уже подали в суд как минимум 23 женщины", – сообщает источник. 

Что касается самого Лионеля Месси, то он женат на подруге детства - Антонелле Роккуццо. У них растут трое сыновей - Тьяго, Чиро и Матео. Кстати, недавно нападающий "Барселоны" был объявлен лидером списка из ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира, составленного журналом Forbes. Совокупный доход Месси с июня 2018-го по июнь 2019 года оценен в 127 млн долларов. Из них 92 млн – это зарплата и бонусы, 35 млн – доходы от рекламы. Второе место в рейтинге занял форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, заработавший 109 млн (65+44), третий – нападающий "ПСЖ" Неймар, который стал богаче на 105 млн (75+30).


Как мы сообщали накануне, старейший клуб мира оскандалился во время своего российского турне – это оказался секс-туризм, а не футбол. Один из футболистов "Шеффилда" Джейк Гаррет по прибытии в Москву создал профиль в приложении для знакомств, написав в нем: "Футболист ФК "Шеффилд". До 29 июня в Москве, только секс". При этом английская подпись еще более прямолинейна: "Russian girls to fuck".

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Тег Иран, Лионель Месси

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Источники:

Сегодня|Спорт , isport.ua

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