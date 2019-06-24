"Россиянки. Только секс": игрок "Шеффилда" публично обозначил цель своего приезда в Москву

Старейший клуб мира оскандалился во время своего российского турне – это секс-туризм, а не футбол

Игроки "Шеффилда" слились с футболистами "Торпедо" после 0:5.

Старейший футбольный клуб мира – основанный в 1857 году английский "Шеффилд" - со скандалом начал свое турне по России, в рамках которого запланированы четыре матча с местными командами. Уже первая игра против "Торпедо", проигранная со счетом 0:5, намекнула, что "Шеффилд" явно приехал в Россию не только в футбол играть. Один из футболистов команды Джейк Гаррет подтвердил это, создав профиль в приложении для знакомств Tinder. "Футболист ФК "Шеффилд". До 29 июня в Москве, только секс", – написал Джейк в описании к профилю. При этом английская подпись еще более прямолинейна: "Russian girls to fuck".

Отметим, что в последнее время от последствий неосторожной половой жизни страдают многие звезды мирового футбола. Девушки обвиняют в изнасиловании форварда "ПСЖ" Неймара и пятикратного обладателя "Золотого мяча" из "Ювентуса" Роналду. Как мы сообщали, на днях Криштиану вручили повестку в суд по делу, инициированному американской моделью Кэтрин Майоргой. Португалец уверяет, что секс с Майоргой у него был по обоюдному согласию. Но суд пока ему не верит.

Аналогичная проблема с законом и у нападающего сборной Бразилии Неймара, которого также обвиняет в изнасиловании модель. Неймар на допросе признался, что бил бразильянку, но – якобы по ее просьбе.

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