Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Россиянки. Только секс": игрок "Шеффилда" публично обозначил цель своего приезда в Москву

24 июня, 21:59

Старейший клуб мира оскандалился во время своего российского турне – это секс-туризм, а не футбол

Игроки "Шеффилда" слились с футболистами "Торпедо" после 0:5
Игроки "Шеффилда" слились с футболистами "Торпедо" после 0:5.

Старейший футбольный клуб мира – основанный в 1857 году английский "Шеффилд" - со скандалом начал свое турне по России, в рамках которого запланированы четыре матча с местными командами. Уже первая игра против "Торпедо", проигранная со счетом 0:5, намекнула, что "Шеффилд" явно приехал в Россию не только в футбол играть. Один из футболистов команды Джейк Гаррет подтвердил это, создав профиль в приложении для знакомств Tinder. "Футболист ФК "Шеффилд". До 29 июня в Москве, только секс", – написал Джейк в описании к профилю. При этом английская подпись еще более прямолинейна: "Russian girls to fuck".

Отметим, что в последнее время от последствий неосторожной половой жизни страдают многие звезды мирового футбола. Девушки обвиняют в изнасиловании форварда "ПСЖ" Неймара и пятикратного обладателя "Золотого мяча" из "Ювентуса" Роналду. Как мы сообщали, на днях Криштиану вручили повестку в суд по делу, инициированному американской моделью Кэтрин Майоргой. Португалец уверяет, что секс с Майоргой у него был по обоюдному согласию. Но суд пока ему не верит.

Аналогичная проблема с законом и у нападающего сборной Бразилии Неймара, которого также обвиняет в изнасиловании модель. Неймар на допросе признался, что бил бразильянку, но – якобы по ее просьбе.

Скандальное выбегание Кинси Волански в финале Лиги чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, чемпионат России, Торпедо Москва, Шеффилд Юнайтед

Вы сейчас просматриваете новость " "Россиянки. Только секс": игрок "Шеффилда" публично обозначил цель своего приезда в Москву". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , sports.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд превращается в цирк: обвиняющая Неймара в изнасиловании девушка потеряла телефон с уликами

20 июня, 12:12

Ранее девушка заявила, что у нее украли планшет, на котором хранились доказательства преступления

Чемпионка UFC сфотографировалась абсолютно голой

28 мая, 10:34

Джессика Андраде прикрыла интимные места чемпионским поясом

Вера Брежнева впервые прокомментировала слухи об измене мужа

В прокуратуре назвали основную версию гибели Тымчука

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Эксперт назвал дату и причины масштабного кризиса в России

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Ученые сообщили о падении межзвездного объекта на Землю

Лавров объяснил, чего Путин ждет от Зеленского

Любовный гороскоп на 23 июня 2019 года для всех знаков Зодиака

Путин сказал о "неизбежности восстановления" отношений с Украиной

Как сегодня выглядит одно из популярных мест в Крыму (фото)

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 20:30

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Сломал карьеру ради 35 тысяч долларов в день": Шеву включили в звездный антирейтинг

Вчера, 13:13

Нынешний тренер сборной Украины оказался в топе игроков, погубивших свою карьеру одним трансфером

Это не Блохин: назван человек, угробивший карьеру Милевского в киевском "Динамо"

Вчера, 10:55

Давний друг Артема Милевского рассказал, из-за кого скандальный нападающий в свое время покинул Киев

Абрамович отдаст за нового тренера "Челси" 10 процентов от трансфера Шевченко

22 июня, 18:38

Российский олигарх заплатит "Дерби" за Фрэнка Лэмпарда компенсацию в размере 4 миллионов евро

"Это смертельно": в России опасаются, что Николая Валуева может постигнуть судьба Жанны Фриске

22 июня, 17:18

Известный боксер рассказал, что врачам так и не удалось убрать опухоль у него из головы

На Днепропетровщине школьница разбилась насмерть

10 певиц, перед которыми не устояли их танцоры

Зеленский отменил два указа бывшего главы государства Порошенко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь