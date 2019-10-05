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Иранские болельщицы разметают билеты после 40-летнего запрета ходить на стадион

5 октября, 10:05

Организаторам матча пришлось вдвое увеличить вместительность женского сектора

Иранские болельщицы скупают билеты на матч ЧМ-2022

Иранские болельщицы скупают билеты на матч ЧМ-2022 / Фото: AFP

Иранские женщины впервые за 40 лет смогут посетить футбольный матч, сообщает IRNA. Согласно информации источника, на первый домашний матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года национальной команды с Камбоджей, который должен состояться в четверг, 10 октября, для представительниц слабого пола специализированный сайт начал продажу билетов на отдельные трибуны. Напомним, в середине июля в Иране женщинам разрешили посещать матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Сначала для женщин было выделено только две трибуны, но, после того как всего за несколько минут билеты на все места были распроданы, было принято решение выделить для них еще две трибуны.

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В Иране женщины не могли посещать футбольные матчи на протяжении последних четырех десятилетий. До последнего времени они могли смотреть игры только в специализированных зонах на больших экранах. В таких условиях болельщицам приходилось прибегать к различным способам обойти запрет. Так однажды иранские женщины наклеили бороды, чтобы попасть на футбольный матч.

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болельщики ЧМ-2022 сборная Ирана

Источник: Championat.ru

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