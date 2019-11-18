Ирландия – Дания: где смотреть битву за путевку на Евро-2020

/ Фото: AFP

В понедельник, 18 ноября, в Дублине на стадионе "Авива" пройдет решающий матч отбора на Евро-2020 для сборной Ирландии, которая в родных стенах будет принимать команду Дании. В этом поединке будет разыграна путевка в финальную часть чемпионата Европы. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан на ТВ и в интернете.

Перед заключительным туром Дания возглавляет турнирную таблицу группы D, имея в своем активе 15 очков. Ирландия идет третьей, отставая от скандинавов на три балла, а между ними расположилась Швейцария – 14 очков. Швейцарцы в параллельном матче сыграют против главного аутсайдера группы Гибралтара, поэтому уже сейчас им можно приплюсовать три балла, а это значит, что неудачник сегодняшнего матча в Дублине окажется за бортом Евро-2020. Правда, если ирландцев устроит только победа, датчане будут не против и ничьей, хотя тогда они лишатся первого места в группе.

N Команды И В Н П М О 1 ДАНИЯ 7 4 3 0 22-5 15 2 ШВЕЙЦАРИЯ 7 4 2 1 13-5 14 3 ИРЛАНДИЯ 7 3 3 1 6-4 12 4 ГРУЗИЯ 8 2 2 4 7-11 8 5 ГИБРАЛТАР 7 0 0 7 2-25 0

Ранее команды между собой провели 17 матчей, почти половина из которых (8 матчей) так и не выявила победителя. Пять поединков завершились в пользу Ирландии, четыре победы – на счету Дании. Правда, последние три встречи этих команд завершились мировыми, а в первом круге текущего отбора команды сыграли 1:1.

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К важнейшему поединку команды подходят в разном настроении – датчане в прошлую пятницу разгромили на своем поле Гибралтар (6:0), а ирландцы в этот день на выезде уступили Швейцарии (0:2), усложнив себе задачу выхода на Евро-2020. К слову, Дания и Швейцария имеют еще запасной план в виде стыковых матчей благодаря победам в Лиге наций, а вот у ирландцев такой опции нет.

Смотрите, как Дания громила Гибралтар:

Букмекеры считают Данию фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Оге Харейде – 2.35, на ничью – 3.10, на победу Ирландии – 3.30

Смотреть матч Ирландия – Дания:

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