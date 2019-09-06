Шесть голов "карлику": обзор матча Гибралтар – Дания в отборе на Евро-2020

Сборная Дании в отборочном матче к Евро-2020 нанесла Гибралтару одно из самых крупных поражений в истории. Скандинавы не пожалели хозяев поля и отгрузили им шесть мячей на глазах у родных болельщиков. Голами отметились Сков, Дилэйни, по дублю оформили Гюткьяер и Эриксен, забивший оба мяча с пенальти.
Отметим, что самым крупным поражением Гибралтара в официальных матчах является проигрыш Бельгии со счетом 0:9 в 2017 году.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИРЛАНДИЯ
|5
|3
|2
|0
|6-2
|11
|2
|ДАНИЯ
|4
|2
|2
|0
|15-5
|8
|3
|ШВЕЙЦАРИЯ
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|4
|ГРУЗИЯ
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|5
|ГИБРАЛТАР
|4
|0
|0
|4
|0-12
|0
Гибралтар – Дания – 0:6
Голы: Сков (6), Эриксен (34, пен, 50, пен), Дилэйни (69), Гюткьяер (73, 78)
Гибралтар: Кулинг, Бритто (Понс, 46), Оливеро, Чиполина, Эннесли (Барнетт, 46), Уокер, Сарджент (Джолли, 83), Де Барр, Эрнандес, Чиполина, Эрнандес.
Дания: Шмейхель, Ларсен, Кьер (Йоргенсен, 63), Кристенсен, Васс, Дилэйни (Шене, 77), Эриксен, Хейбьерг, Сков, Гюткьяер, Поульсен (Брэйтуэйт, 64).
Предупреждения: Кьер (42), Эрнандес (49).
Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.
Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".
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