Шесть голов "карлику": обзор матча Гибралтар – Дания в отборе на Евро-2020

Голы и лучшие моменты матча отбора на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Дании в отборочном матче к Евро-2020 нанесла Гибралтару одно из самых крупных поражений в истории. Скандинавы не пожалели хозяев поля и отгрузили им шесть мячей на глазах у родных болельщиков. Голами отметились Сков, Дилэйни, по дублю оформили Гюткьяер и Эриксен, забивший оба мяча с пенальти.

Отметим, что самым крупным поражением Гибралтара в официальных матчах является проигрыш Бельгии со счетом 0:9 в 2017 году.

N Команды Реклама И В Н П М О 1 ИРЛАНДИЯ 5 3 2 0 6-2 11 2 ДАНИЯ 4 2 2 0 15-5 8 3 ШВЕЙЦАРИЯ 3 1 2 0 6-4 5 4 ГРУЗИЯ 4 1 0 3 4-8 3 5 ГИБРАЛТАР 4 0 0 4 0-12 0

Гибралтар – Дания – 0:6

Голы: Сков (6), Эриксен (34, пен, 50, пен), Дилэйни (69), Гюткьяер (73, 78)

Гибралтар: Кулинг, Бритто (Понс, 46), Оливеро, Чиполина, Эннесли (Барнетт, 46), Уокер, Сарджент (Джолли, 83), Де Барр, Эрнандес, Чиполина, Эрнандес.

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Дания: Шмейхель, Ларсен, Кьер (Йоргенсен, 63), Кристенсен, Васс, Дилэйни (Шене, 77), Эриксен, Хейбьерг, Сков, Гюткьяер, Поульсен (Брэйтуэйт, 64).

Предупреждения: Кьер (42), Эрнандес (49).

Напомним, что сборная Украины свой матч отбора на чемпионат Европы проведет 7 сентября в Вильнюсе против сборной Литвы. Вчера украинцы прибыли в Литву, где остановились в загороднем отеле, расположенном среди живописных пейзажей в тихом месте.

Ранее мы писали, что сборная Украины потеряла легионера перед отборочным матчем с Литвой. Также из-за травмы команде Андрея Шевченко не поможет вратарь "Динамо" Денис Бойко. Вместо него в национальную команду вызван Андрей Панькив из "Александрии".

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