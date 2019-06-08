Ирландия спасла ничью в матче с Данией за пять минут до конца матча отбора на Евро-2020
Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года
Сборные Дании и Ирландии не сумели выявить победителя в матче третьего тура отборочного турнира на Евро-2020. Хозяева поля открыли счет лишь на 76-й минуте, когда результативный удар удался Пьер-Эмилю Хейбьергу, но за пять минут до финального свистка Шейн Даффи выровнял положение.
Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча
Дания – Ирландия – 1:1
Голы: Хейбьерг (76) – Даффи (88)
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Ларсен, Кьер, Дальсгор, Дилэйни, Эриксен, Шене (Хейбьерг, 72), Йоргенсен, Поульсен, Брэйтуэйт (Дольберг, 65).
Ирландия: Рэндолф, Коулмэн, Стивенс, Даффи, Кио, Хурихэйн (Хоган, 82), Брэйди (Джадж, 66), Хендрик, Макклейн, Уэлан, Макголдрик (Робинсон, 88).
Предупреждение: Хурихэйн (30)
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИРЛАНДИЯ
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|2
|ШВЕЙЦАРИЯ
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|3
|ГРУЗИЯ
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|4
|ДАНИЯ
|2
|0
|2
|0
|4-4
|2
|5
|ГИБРАЛТАР
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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