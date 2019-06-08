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Ирландия спасла ничью в матче с Данией за пять минут до конца матча отбора на Евро-2020

8 июня, 10:44

Голы и лучше моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборные Дании и Ирландии не сумели выявить победителя в матче третьего тура отборочного турнира на Евро-2020. Хозяева поля открыли счет лишь на 76-й минуте, когда результативный удар удался Пьер-Эмилю Хейбьергу, но за пять минут до финального свистка Шейн Даффи выровнял положение.

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Дания – Ирландия – 1:1
Голы: Хейбьерг (76) – Даффи (88)

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Ларсен, Кьер, Дальсгор, Дилэйни, Эриксен, Шене (Хейбьерг, 72), Йоргенсен, Поульсен, Брэйтуэйт (Дольберг, 65).

Ирландия: Рэндолф, Коулмэн, Стивенс, Даффи, Кио, Хурихэйн (Хоган, 82), Брэйди (Джадж, 66), Хендрик, Макклейн, Уэлан, Макголдрик (Робинсон, 88).

Предупреждение: Хурихэйн (30)

N

 Команды

ИВНПМО
1 ИРЛАНДИЯ32103-17
2 ШВЕЙЦАРИЯ21105-34
3 ГРУЗИЯ31023-33
4 ДАНИЯ20204-42
5 ГИБРАЛТАР20020-40

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Конопдянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Тег видео, Евро-2020, сборная Дании, сборная Ирландии

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Сегодня|Спорт

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