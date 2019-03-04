Исландский "привоз" в Одессе и испанские слезы в Чернигове: обзор уикенда в чемпионате Украины

Дебют Вильхьяльмссона в "Черноморце" помог "горнякам" подарить Фонсеке юбилейную победу, а киевляне выиграли у "Десны", но на два месяца потеряли Соля

Вильхьяльмссон. Уже на 4-й минуте игры в Украине срубил Болбата — пенальти. Фото shakhtar.com.

Исландский "привоз" в Одессе и испанские слезы в Чернигове: обзор уикенда в чемпионате Украины Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cd5/9dd/5c7cd59dddccf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cd5/9dd/5c7cd59dddccf.jpg 2019-03-04T09:41:00+02:00 Футбол Дебют Вильхьяльмссона в "Черноморце" помог "горнякам" подарить Фонсеке юбилейную победу, а киевляне выиграли у "Десны", но на два месяца потеряли Соля

"ШАХТЕР". Одержав непростую выездную победу над "Черноморцем" (1:0), "Шахтер" сохранил 7-очковый отрыв от "Динамо". В прошлом сезоне "горняки" увезли из Одессы лишь одно очко, так и не сумев тогда распечатать ворота хозяев. В субботу "оранжево-черных" едва не постигло дежавю: по истечении 3/4 поединка на табло горели все те же нули, и оборона "моряков" предоставляла гостям не так уж много шансов изменить счет в свою пользу. За весь матч дончане нанесли лишь 8 ударов по воротам соперника. Самый убойный момент был у "Шахтера" на 70-й минуте, когда Мораес пробивал с разворота: несильно, но в противоход Литовченко. Своего голкипера подстраховал Голиков, выбивший мяч с "ленточки". И почти тут же наставник одесситов Ангел Червенков выпустил на поле исландского новичка Вильхьяльмссона, и тому хватило нескольких минут, чтобы стать антигероем поединка. Исландец потерял мяч на углу своей штрафной, а затем, исправляя ошибку, сбил Болбата. Марлос, который в предыдущем туре не смог забить пенальти "Александрии", на этот раз пробил с "точки" безупречно — 0:1 (причем почти на той же самой минуте — тогда на 77-й, сейчас на 76-й).

Кстати, правый хав "Шахтера" мог и не доиграть до этого момента. Еще в середине первого тайма он получил повреждение в столкновении с Мищенко, и ему довольно долго оказывали помощь клубные медики. Паулу Фонсека уже думал делать замену, но в итоге Марлос все же продолжил игру. Заменился он лишь в компенсированное время, уступив место Фернандо, который вернулся после 4-месячного отсутствия из-за травмы. А незадолго до этого в центре внимания вновь оказался Вильхьяльмссон. На этот раз исландец уже сам упал в чужой штрафной в борьбе с Кривцовым и выпрашивал пенальти, но арбитр Игорь Пасхал ему не поверил. "Трудная игра, вне всяких сомнений. С приходом новичков "Черноморец" стал намного сильнее", — сказал после матча Паулу Фонсека, для которого эта победа стала 90-й у руля "горняков" во всех турнирах и неплохим подарком ко дню рождения: во вторник португальскому коучу исполнится 46 лет.

"ДИНАМО". "Динамо", как и "Шахтер", отметилось минимальной гостевой победой — 2:1 над бьющейся за попадание в топ-6 "Десной". Вот только далась она "бело-синим" дорогой ценой: платой стала травма Франа Соля. В конце первого тайма испанец, неудачно приземлившись после верховой борьбы с Максимом Имерековым, серьезно повредил левое плечо. Кричавшего от боли нападающего "бело-синих" заменил Русин. По предварительным прогнозам, испанский форвард выбыл на срок до двух месяцев. В Лиге Европы против "Челси" он точно не помощник. Время его восстановления станет известно после углубленного медобследования. К слову, во втором тайме "Динамо" едва не потеряло еще одного ведущего игрока: Бойко получил повреждение, бросившись в ноги прорвавшемуся к воротам Сергийчуку. Пока ему оказывали помощь, начал разминаться Бущан, но Денис смог продолжить матч.

Фран Соль (в центре). Испанец успел сыграть 2 матча в УПЛ — и вылетел на 2 месяца

Героем же встречи в составе гостей стал Кендзера. В середине первого тайма он забил сам после розыгрыша углового (это второй гол польского защитника в нынешнем чемпионате, и вновь в ворота "Десны"), а в середине второй половины ассистировал Буяльскому. Кстати, последний играл на месте дисквалифицированного Вербича и, по всей видимости, сыграет левого полузащитника и в четверговом поединке ЛЕ в Лондоне, который словенец также пропустит из-за перебора карточек.

Счет в матче мог быть гораздо крупнее, но несколько классных сейвов выдал черниговский голкипер Литовка, поочередно парировавший опасные удары Русина, Цыганкова и Сидорчука. А когда и он был бессилен, на помощь пришла стойка ворот, отразившая выстрел Цыганкова. И в итоге, когда за 10 минут до финального свистка Картушов один мяч отквитал, забив после сумбура в штрафной гостей, подопечных Александра Хацкевича ждала нервная концовка, хоть и без особых моментов для "Десны".

ДРУГИЕ МАТЧИ. "Ворсклу" продолжает лихорадить. Подопечные Василия Сачко потерпели второе подряд разгромное поражение: после 0:4 от "Карпат" неделю назад теперь 0:3 от "Зари". "Бело-зеленые" прервали 3-матчевую победную серию во встречах с луганчанами и добавили тумана в свои перспективы попасть в топ-6. В следующем туре, в поединке с прямым конкурентом за место под солнцем — "Десной", "Ворсклу" ждет момент истины. "Заря" же этой победой практически гарантировала себе попадание в первую шестерку: в двух оставшихся турах команде Юрия Вернидуба достаточно набрать одно очко.

Едва не получила вторую весеннюю "баранку" и "Александрия": "желто-черные" спасли домашнюю игру с "Мариуполем" лишь в компенсированное время (1:1). Добытое очко подняло команду Александра Бабича на 5-е место, а впереди у них две игры с соперниками из низов таблицы.

"Карпаты" продлили свою невероятную серию домашних поражений до 7 матчей — 0:1 в дерби с ФК "Львов". И потеря даже математических шансов на попадание в топ-6. "Горожане", напротив, вернулись в гонку, но теперь их ждут два тяжелейших матча с прямыми конкурентами за место в шестерке.

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АВТОР: Кинзерский Эдуард Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.