Испанцы съели "волков" в 1/4 финала Лиги Европы: обзор матча "Севилья" – "Вулверхэмптон"

В полуфинале турнира "Севилью" ждет еще один представитель Англии - "Манчестер Юнайтед"

Вместе с "Шахтером", разгромившим "Базель" 4:1, путевку в 1/2 финала Лиги Европы заработала в ночь на среду и "Севилья". Испанский клуб в Дуйсбурге с минимальным счетом 1:0 одолел английский "Вулверхэмптон".

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На 13-й минуте встрече "волки" из Великобритании не сумели реализовать пенальти – сейвом отличился кипер испанцев. Победу же "Севилье" на исходе основного времени принесла аргентинская связка Банега – Окампос. Первый сделал хорошую подачу, а второй неотразимо пробил головой.

Обзор матча "Вулверхэмптон" – "Севилья" (0:1)

"Вулверхэмптон" – "Севилья" – 0:1

Гол: Окампос, 88

На 13-й минуте Хименес ("Вулверхэмптон") не реализовал пенальти (сейв вратаря)

"Вулверхэмптон:" Патрисиу – Боли, Коуди, Саисс – Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо (Нету, 71), Винагре – Траоре (Жота, 79), Хименес

"Севилья": Буну – Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон – Банега, Фернандо, Хордан (Васкес, 85) – Сусо (Эль Хаддади, 89), Эн-Несири (де Йонг, 85), Окампос

Предупреждения: Саисс, Невеш – Диего Карлос

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Статистика матча "Вулверхэмптон" – "Севилья" (0:1)

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"Севилья" / Фото: Reuters

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В полуфинале Лиги Европы, 16 августа в Кельне, "Севилья" сыграет с "МЮ", одолевшим в дополнительное время "Копенгаген" 1:0. Отметим, что три предыдущих розыгрыша Лиги Европы "Севилья", успешно проходив стадию 1/4 финала, неизменно выигрывала трофей.

В другом полуфинале еврокубка чемпион Украины "Шахтер" сыграет с итальянским "Интером". Поединок состоится 17 августа в Дюссельдорфе.

Смотрите, как "Шахтер" разгромил в 1/4 Лиги Европы "Базель"

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