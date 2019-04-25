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Матчи за Суперкубок Испании могут переехать в Саудовскую Аравию на шесть лет

Сегодня, 11:05

Ежегодно испанская федерация будет получать 30 миллионов евро

Фото: AFP

Федерация футбола Испании рассматривает вопрос о смене места проведения Суперкубка страны. Испанские функционеры ведут переговоры с правительством Саудовской Аравии, чтобы перенести первый матч нового сезона к ним в страну.

В Испании намерены получать с него по 30 миллионов евро за каждый розыгрыш в течение 6 лет. Окончательное решение будет принято 29 апреля на Ассамблее. Первый розыгрыш Суперкубка Испании аравийцы должны принять в январе 2020 года.

Ранее сообщалось, что также рассматривались варианты США, Китая и Катара. При этом отмечается, что Китай и Катар готовы заплатить испанской федерации намного больше денег за проведение Суперкубка, но заявка от США рассматривается как более выгодный вариант продвижения на рынке Северной Америки.

Отметим, что в начале текущего сезона обладатель Суперкубка Испании определялся в Марокко между "Барселоной" и "Севильей" (2:1). Каталонцы являются рекордсменом турнира, завоевав 13 трофеев.

Ранее мы писали, что Суперкубок Испании по футболу будут разыгрывать четыре команды. В турнире примут участие два финалиста Кубка Испании, а также две лучшие команды по итогам чемпионата.

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Тег суперкубок, Суперкубок Испании

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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