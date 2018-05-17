Испанские клубы выиграли 12 из 13 последних еврокубков

Сегодня, 11:30

Только "Манчестер Юнайтед" сумел прервать гегемонию испанцев на международной арене

Фото AFP
Фото AFP

В среду, 17 мая, мадридский "Атлетико" в Лионе на "Парк Олимпик Лионне" обыграл "Марсель" в финале Лиги Европы. Победу команде Диего Симеоне принес дубль Антуана Гризманна и гол Габи. Обзор матча "Атлетико" – "Марсель" (3:0) доступен на нашем сайте.

"Атлетико" выиграл Лигу Европы в третий раз в истории. Ранее "матрасники" побеждали в турнире в сезонах 2009/10 и 2011/12 годов.

Испанские клубы выиграли 12 из 13 последних кубков в Европе, начиная с сезона-2013/14.

Лишь "Манчестер Юнайтед", выиграв Лигу Европы в сезоне 2016/17 годов, нарушил гегемонию "Реала" (три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА), "Барселоны" (Лига чемпионов и Суперкубок Европы), "Севильи" (три Лиги Европы) и "Атлетико" (Лига Европы).

Добавим, что в финале Лиги чемпионов в Киеве сыграет еще один испанский клуб – мадридский "Реал". Противостоять ему будет английский "Ливерпуль". Матч состоится 26 мая в НСК "Олимпийский".

Ранее мы писали, что за победу в Лиге Европы "Атлетико" заработает меньше, чем за провал в Лиге чемпионов. Испанцы начинали сезон в главном еврокубковом турнире, но финишировали в группе только третьими.
Лига чемпионов, Барселона, Лига Европы, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Севилья

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Источники:

Сегодня|Спорт, sport.tut.by

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