Испанские клубы выиграли 12 из 13 последних еврокубков

В среду, 17 мая, мадридский "Атлетико" в Лионе на "Парк Олимпик Лионне" обыграл "Марсель" в финале Лиги Европы. Победу команде Диего Симеоне принес дубль Антуана Гризманна и гол Габи. Обзор матча "Атлетико" – "Марсель" (3:0) доступен на нашем сайте.

"Атлетико" выиграл Лигу Европы в третий раз в истории. Ранее "матрасники" побеждали в турнире в сезонах 2009/10 и 2011/12 годов.

Испанские клубы выиграли 12 из 13 последних кубков в Европе, начиная с сезона-2013/14.

Лишь "Манчестер Юнайтед", выиграв Лигу Европы в сезоне 2016/17 годов, нарушил гегемонию "Реала" (три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА), "Барселоны" (Лига чемпионов и Суперкубок Европы), "Севильи" (три Лиги Европы) и "Атлетико" (Лига Европы).

Добавим, что в финале Лиги чемпионов в Киеве сыграет еще один испанский клуб – мадридский "Реал". Противостоять ему будет английский "Ливерпуль". Матч состоится 26 мая в НСК "Олимпийский".

Ранее мы писали, что за победу в Лиге Европы "Атлетико" заработает меньше, чем за провал в Лиге чемпионов. Испанцы начинали сезон в главном еврокубковом турнире, но финишировали в группе только третьими.