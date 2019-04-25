Испанские клубы выступили против изменений формата Кубка и Суперкубка страны

Планируется, что Суперкубок страны будут разыгрывать четыре команды в Саудовской Аравии

Суперкубок-2018 разыграли в Марокко. Фото: AFP

Клубы испанской Ла Лиги и Сегунды в большинстве проголосовали против изменений в формате кубковых турниров. 39 клубов выступили против, два – за, еще один воздержался.

В своем заявлении клубы отменили, что изменения не были согласованы с ними, это повлечет большие изменения в календаре и сильно повлияет на игру команд в чемпионате.

Ожидается, что Суперкубок Испании по футболу будут разыгрывать четыре команды. В турнире примут участие два финалиста Кубка Испании, а также две лучшие команды по итогам чемпионата. Турнир будет проходить за пределами страны. Принять его вызвалась Саудовская Аравия.

В свою очередь, в Кубке Испании должны пропасть вторые матчи до полуфинала, при этом клубы, которые сыграют в Суперкубке, смогут стартовать не с первого раунда, как все остальные, а с 1/16 финала.

Генеральная ассамблея Королевского футбольного союза Испании должна принять решение по этому вопросу 29 апреля.

Отметим, что в начале текущего сезона обладатель Суперкубка Испании определялся в Марокко между "Барселоной" и "Севильей" (2:1). Каталонцы являются рекордсменом турнира, завоевав 13 трофеев.

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