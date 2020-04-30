Месси и других игроков из Испании не пустят на поле без специального тестирования

Появилась новая информация относительно судьбы сезона-2019/20 в Испании. Клубы Ла Лиги смогут возобновить тренировки через 48 часов после того, как игроки пройдут тест на коронавирус, информирует Marca. Футболисты будут протестированы в период с 5-го по 7 мая, если правительство Испании одобрит данные мероприятия. Национальный спортивный совет Испании считает, что возобновление сезона возможно, если будут соблюдены правила, установленные Министерством здравоохранения Испании.

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Ранее сообщалось, что в Испании разрешат тренировки уже с 4 мая. Напомним, чемпионат Испании приостановлен с марта из-за пандемии коронавируса.

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Напомним, что накануне врачи рассказали, в каких условиях будет играть Лионель Месси, чтобы не заразиться. Газон, мяч и другие атрибуты игры будут стерилизоваться до матча, в перерыве и после поединков чемпионата Испании.

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