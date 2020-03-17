Испанский форвард "Динамо" – о коронавирусе: "Я не верю в количество заразившихся"

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль в интервью изданию Marca поделился мнением о ситуации с коронавирусом. По состоянию на утро 17 марта, коронавирусом в мире заболели 182 725 человек,умерли – 7 174, вылечились – 79 883.
- Чемпионат Украины все еще официально продолжается. Фран, каково это играть, когда практически весь мировой футбол остановлен?
- Ситуация не лучшая. Приходится играть, когда весь мир футбола остановился. Я не разделяю это решение. Но, думаю, чемпионат теперь будет приостановлен.
- Как обстоят дела с коронавирусом в Киеве?
- Люди продолжают вести нормальную жизнь, но карантин уже введен на ближайшие недели. Его ввели, последовав другим странам, а не из-за паники, как в Мадриде.
- Вы не боитесь продолжать играть?
- У меня нет страха. Думаю, тут замешаны чьи-то интересы, есть то, чего мы не знаем. Если данные о количестве заразившихся реальны, то нет повода для страха. Другое дело, что я не верю в их правдивость, поскольку слишком много мер предпринято.
Если коронавирус убивает 50 человек в день, а другие болезни две или шесть тысяч, то почему сейчас принимаются такие беспрецедентные меры. Это то, чего я не знаю, если это все необоснованно, то только вселяет страх. Не думаю, что это настолько смертельный вирус. Это странно.
- Что в раздевалке говорят об этой ситуации?
- Эта тема почти не обсуждается. Меня спрашивают, как ситуация в Испании.
- Вы ведете нормальную жизнь?
- До сегодняшнего дня все было нормально, но теперь все закрывается из-за карантина. Но признаков тревоги нет.
- Вы, должно быть, беспокоитесь о своей семье, которая живет в Мадриде?
- Мои родители приехали ко мне пару недель назад в Киев. Украина закрыла границы, теперь они не могут уехать. Я общаюсь с родственниками, они напуганы, – сказал Фран Соль.
Отметим, что во вторник, 17 марта, состоится видеозаседание УЕФА по коронавирусу, на котором будет принято решение о судьбе Евро-2020, еврокубков и национальных чемпионатов. Не исключено, что вслед за этим чемпионат Украины будет приостановлен либо вовсе признан завершившимся.
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