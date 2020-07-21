Испанский клуб не сыграл из-за коронавируса и вылетел из дивизиона: президент требует новый тур

Некогда грозный "Депортиво" не сумел сохранить прописку даже во втором по силе дивизионе чемпионата Испании – Сегунде – и впервые с 1980 года вылетела в третий дивизион страны. Однако президент клуба из Ла-Коруньи считает, что с его командой поступили нечестно и требует переиграть последний тур. Ранее мы сообщали, что "Овьедо" добыл победу с "сухим" Луниным и сохранил прописку в Сегунде.

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В заключительном, 42-м туре, второго дивизиона команде предстояло на своем поле сыграть с "Фуэнлабрадой", однако матч не состоялся из-за вспышки коронавируса в составе гостей. А по итогам остальных встреч "Депортиво" потерял математические шансы на выход из зоны вылета. Однако в клубе не согласны с этим и требуют переиграть последний тур Сегунды, так как по регламенту все матчи должны были пройти в одно время.

"Депортиво"/Фото RC Deportivo

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"Это полная фальсификация. Мы были крайне удивлены, когда нам сказали, что остальные игры будут сыграны. Это очень серьезная ошибка. Последние два тура должны пройти одновременно. Тур должен быть переигран, другого решения быть не может", — дает слова президента "Депортиво" Фернандо Видаля AS.

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Отметим, что без одного сыгранного матча "Депортиво" набрал 48 очков и расположился на 20 месте из 22-х. До "Понферрадины", которая спаслась и финишировала 18-й, ему не хватило как раз трех очков.

Смотрите, как "Депортиво" ранее выступало в чемпионате Испании

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