Лунин снова остался "сухим" – "Овьедо" добыл победу и сохранил прописку в Сегунде

В пятницу вечером во втором дивизионе чемпионата Испании состоялись матчи 41-го (!), предпоследнего, тура. Успешно выступили команды троих украинских футболистов в Сегунде. Кстати, на днях Лунин проиграл дуэль бывшей звезде МЮ, но "Овьедо" победил "Сарагосу" – кандидата на повышение в классе.

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Так сложилось, что коллективы наших соотечественников ведут борьбу за выживание. Наконец-то может вздохнуть спокойно "Овьедо" Андрея Лунина. Молодой вратарь сборной Украины не перетрудился во встрече с "Сантандером" – последней командой Сегунды, а его партнеры после гола на седьмой минуте больше на забивали – 1:0. Хотя в одном эпизоде Андрей ошибся на выходе и мяч влетел в ворота хозяев, но, к счастью, судья не засчитал гол из-за игры рукой у гостей. "Овьедо" поднялся на 14-е место и перед последним туром отдалился от зоны вылета на пять очков.

Пока что дружно выбрались из когорта команд, которые должны покинуть второй дивизион, "Альбасете" и "Луго". Нападающий Роман Зозуля отыграл 79 минут за "Альбасете" в победном матче против "Сарагосы" (4:1), а защитник Василий Кравец отбегал за "Луго" весь поединок на Канарских островах против "Тенерифе" (2:1). Причем коллектив львовянина вырвал победу в меньшинстве на последней минуте.

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"Луго" и "Альбасете" набрали по 49 очков и располагаются теперь на 17-й и 18-й позициях. Покидают Сегунду клубы на местах с 19-го по 22-е.

Смотрите, как сборная Украины с Луниным в воротах играла товарищеский матч с командой Нигерии

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