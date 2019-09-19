"Вольфсбург" – "Александрия": где смотреть матч Лиги Европы

Александрийцы на тренировке перед матчем / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

В четверг, 19 сентября, в первом туре группового раунда Лиги Европы будет сыгран поединок "Вольфсбург" (Германия) – "Александрия" (Украина). Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн поединка "Вольфсбург" – "Александрия".

Где смотреть матч "Вольфсбург" – "Александрия":

"Футбол 2", live

"Футбол 1", (20.09 в 4.10 повтор)

"Футбол 2", (20.09 в 10.13 повтор)

"Футбол 1", (20.09 в 14.40 повтор)

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За свою историю "Вольфсбург" два раза играл в Лиге чемпионов и четыре раза в Лиге Европы. И в том, и в том турнире команда добиралась до четвертьфинала.

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Что касается, "Александрии", то клуб дебютировал в ЛЕ-2016/17, где уступил в квалификации "Хайдуку" – 0:3, 1:3. В следующем сезоне команда прошла румынскую "Астру", но затем вылетела от БАТЭ (Беларусь). А теперь попала в групповой турнир, как бронзовый призер чемпионата Украины.

Букмекеры. Более опытные немцы считаются явными фаворитами в букмекерских конторах. Котировки на победу "Вольфсбурга" – 1.22, на ничью – 6.75, на победу "Александрии" – 12.00. В процентном соотношении это: 78% – 14% – 8%. Самый ожидаемый счет – 2:0 в пользу хозяев.

Напомним, что вчера в еврокубках стартовал донецкий "Шахтер". В Харькове "горняки" уступили "Манчестер Сити". Видео голов и опасных моментов матча "Шахтер" – "Манчестер Сити"

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