Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,67
27,27

"Вольфсбург" – "Александрия": где смотреть матч Лиги Европы

19 сентября, 11:37

Прямая трансляция поединка на телеканале "Футбол 2"

Александрийцы на тренировке перед матчем

Александрийцы на тренировке перед матчем / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

В четверг, 19 сентября, в первом туре группового раунда Лиги Европы будет сыгран поединок "Вольфсбург" (Германия) – "Александрия" (Украина). Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн поединка "Вольфсбург" – "Александрия".

Где смотреть матч "Вольфсбург" – "Александрия":

  • "Футбол 2", live
  • "Футбол 1", (20.09 в 4.10 повтор)
  • "Футбол 2", (20.09 в 10.13 повтор)
  • "Футбол 1", (20.09 в 14.40 повтор)
  • в подписке на oll.tv

За свою историю "Вольфсбург" два раза играл в Лиге чемпионов и четыре раза в Лиге Европы. И в том, и в том турнире команда добиралась до четвертьфинала.

Реклама

Что касается, "Александрии", то клуб дебютировал в ЛЕ-2016/17, где уступил в квалификации "Хайдуку" – 0:3, 1:3. В следующем сезоне команда прошла румынскую "Астру", но затем вылетела от БАТЭ (Беларусь). А теперь попала в групповой турнир, как бронзовый призер чемпионата Украины.

В тренде
Жан дал жару в Казахстане: депутат Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе
Жан Беленюк

Букмекеры. Более опытные немцы считаются явными фаворитами в букмекерских конторах. Котировки на победу "Вольфсбурга" – 1.22, на ничью – 6.75, на победу "Александрии" – 12.00. В процентном соотношении это: 78% – 14% – 8%. Самый ожидаемый счет – 2:0 в пользу хозяев.

Напомним, что вчера в еврокубках стартовал донецкий "Шахтер". В Харькове "горняки" уступили "Манчестер Сити". Видео голов и опасных моментов матча "Шахтер" – "Манчестер Сити"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига Европы где смотреть Вольфсбург Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
"Реал" и "Барса" побеждают, Лунин скучает на скамейке: все результаты 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Шальке" разбушевался без Коноплянки: все результаты четвертого тура чемпионата ГерманииФутбол
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против "африканских бразильцев"Футбол
Сухарь со вкусом Тер Штегена: онлайн матча Лиги чемпионов
Сухарь со вкусом Тер Штегена: онлайн матча Лиги чемпионов "Боруссия Д" – "Барселона"Футбол
Разгром от Зинченко:
Разгром от Зинченко: "Шахтер" проиграл "МанСити" под прошлогоднюю копиркуЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...