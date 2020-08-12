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Источник: "Динамо" в самом деле интересовалось игроком "Рейнджерса", но денег на покупку нет

12 августа, 13:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Зарубежные СМИ сообщили, что украинский клуб готов заплатить за полузащитника 10 миллионов

Издание 90min сообщило об интересе киевского "Динамо" к опорному полузащитнику шотландского "Рейнджерса" и сборной Финляндии Глену Камара. По информации источника, киевляне готовы заплатить за футболиста 10 миллионов фунтов. Конкуренцию украинскому клубу составят московское "Динамо", "Марсель", а также ряд клубов из Англии.

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В текущем сезоне Камара провел 39 матчей во всех турнирах, забил один мяч и заработал девять желтых карточек. Transfermarkt.com оценивает 24-летнего полузащитника в 1,08 миллиона фунтов, что расходится с заявленной выше суммой.

Тем не менее, интерес "Динамо" к финну не является выдумкой зарубежных СМИ. Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, Камара попал на карандаш скаутам киевского клуба еще полгода назад. Но его трансфер, а также еще одного потенциального новичка Димитриса Курбелиса из "Панатинаикоса", скорее всего, не по карману Игорю Суркису.

"Глен Камара (Финляндия, "Глазго Рейнджерс") и Димитрис Курбелис (Греция, "Панатинаикос") – давние, полугодичные кандидатуры селекционного отдела на позицию ОПЗ. Не более. Денег на их приобретение пока не хватает. Но кто знает...", – написал источник.

Ранее мы писали, об усилении для Луческу: в атаку "Динамо" сватают забивного немца из чемпионата Хорватии. Один хорватский источник сообщает об интересе киевлян к Чолаку из "Риеки", другой называет это фейком.

Также мы сообщали, что "Динамо" оформило первый трансфер при Луческу: киевляне подписали предварительный контракт с Владимиром Костевичем. Защитник присоединится к команде следующей зимой, когда у него завершится контракт с польским "Лехом".

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Смотрите, как "Динамо" завершило прошлый сезон:

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Динамо Киев чемпионат Шотландии Рейнджерс Глен Камара

Источник: Сегодня|Спорт

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