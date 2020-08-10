Первая покупка Луческу: "Динамо" усилилось украинцем из Польши

Киевское "Динамо" заключило предварительный контракт с левым защитником Владимиром Костевич, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение 27-летнего игрока обороны с польским "Лехом" действует до 31 декабря 2020 года. Согласно регламентам ФИФА, Владимир подписал контракт с "Динамо", который вступит в силу с 1 января 2021 года.

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Срок соглашения Костевича с "Динамо" составляет 3 года.

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Владимир Костевич – воспитанник львовского футбола. На профессиональном уровне он провел 6 лет в местных "Карпатах", после чего перешел в "Лех". С 2017 года Владимир выступает в чемпионате Польши.

Вероятно, Костевич в будущем станет заменой Виталию Миколенко, которым интересуются европейские команды.

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Ранее мы писали, что вице-чемпион мира, оказавшийся ненужным Луческу, попрощался с киевским "Динамо". Хорватский защитник Йосип Пиварич собирался остаться в столице Украины, но контракт с ним в итоге не продлили. Хорват играл как раз на левом фланге обороны.

Смотрите, как "Динамо" завершило прошлый сезон:

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