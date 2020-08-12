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Усиление для Луческу: в атаку "Динамо" сватают забивного немца из чемпионата Хорватии

12 августа, 11:50

Олег Люлька Олег Люлька

Один хорватский источник сообщает об интересе киевлян к Чолаку из "Риеки", другой называет это фейком

В атаку "Динамо" сватают очередного новичка. По данным Sportske Novosti, пополнить лагерь киевлян может хорватский соотечественник ассистента Мирчи Луческу Огнена Вукоевича – 26-летний нападающий "Риеки" Антонио-Мирко Чолак. Сумма трансфера может составить 4-5 млн евро. Ранее "Динамо" вступило в борьбу за сына Ривалдо.

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Уроженец Германии Антонио-Мирко Чолак, прошедший академии клубов "Фрайбург", "Штутгартер Кикерс" и "Хоффенхайм", в "Риеку" перешел в начале 2018 года. С тех пор за хорватский клуб нападающий сыграл 88 матчей во всех турнирах, забив в них 51 гол.

Вместе с тем, по данным другого хорватского ресурса Index.hr, ссылающегося на источники, близкие в киевскому "Динамо", предложения из столицы Украины "Риеке" по поводу приобретения Чолака не поступало. Это издание называет вероятный трансфер балканца в команду Мирча Луческу фейком.

Антонио-Мирко Чолак
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Антонио-Мирко Чолак / Фото: Getty Images

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Ранее в СМИ был назван главный любимчик Луческу в "Динамо". Ожидается, что новый наставник киевлян будет строить игру команды через чемпиона мира U-20 Владислава Супрягу.

Смотрите, как "Динамо" играло на финише сезона

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Динамо Киев чемпионат Хорватии Риека Антонио-Мирко Чолак
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