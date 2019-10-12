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Италия – Греция и викинги против Испании: расписание и результаты матчей сборных 12 октября

12 октября, 13:04

Продолжается квалификация чемпионата Европы-2020. В субботу проходят восемь поединков в трех группах

Квалификация чемпионата Европы по футболу продолжается! В субботу, 12 октября, проходят очередные восемь матчей отбора в финальную часть Евро-2020. Наибольшее внимание из них привлекают поединки Дания – Швейцария, Норвегия – Испания и Италия – Греция. Напомним, накануне Украина обыграла Литву 2:0, на 99 процентов обеспечив себе путевку на Евро.

Отбор Евро-2020. Все матчи субботы, 12 октября

ГРУППА D

16:00 Грузия – Ирландия ТВ: "Футбол 2"

19:00 Дания – Швейцария ТВ: "Футбол 2"

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Турнирная таблица группы D

ИВНПМО
1 ИРЛАНДИЯ53206-211
2 ДАНИЯ523015-59
3 ШВЕЙЦАРИЯ422010-48
4 ГРУЗИЯ51134-84
5 ГИБРАЛТАР50050-160

ГРУППА F

19:00 Фареры – Румыния

21:45 Норвегия – Испания ТВ: "Футбол 1"

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21:45 Мальта – Швеция

Турнирная таблица группы F

ИВНПМО
1 ИСПАНИЯ660017-318
2 ШВЕЦИЯ632113-811
3 РУМЫНИЯ631213-710
4 НОРВЕГИЯ623111-89
5 МАЛЬТА61052-133
6 ФАРЕРЫ60063-200

ГРУППА J

19:00 Босния – Финляндия ТВ: "Футбол 1"

21:45 Италия – Греция ТВ: "Футбол 2"

21:45 Лихтенштейн – Армения

Трансляции матчей – на сайте oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица группы J

ИВНПМО
1 ИТАЛИЯ660018-318
2 ФИНЛЯНДИЯ64028-412
3 АРМЕНИЯ630312-119
4 БОСНИЯ621312-117
5 ГРЕЦИЯ61237-105
6 ЛИХТЕНШТЕЙН60151-191

Как мы писали ранее,DZIDZIO взорвал соцсети фартовым исполнением гимна Украины перед игрой с Литвой. Известный певец вернулся в футбол после "предательства" и зарядил украинскую сборную на победу.

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

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сборная Испании сборная Италии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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