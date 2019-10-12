Италия – Греция и викинги против Испании: расписание и результаты матчей сборных 12 октября

Квалификация чемпионата Европы по футболу продолжается! В субботу, 12 октября, проходят очередные восемь матчей отбора в финальную часть Евро-2020. Наибольшее внимание из них привлекают поединки Дания – Швейцария, Норвегия – Испания и Италия – Греция. Напомним, накануне Украина обыграла Литву 2:0, на 99 процентов обеспечив себе путевку на Евро.
Отбор Евро-2020. Все матчи субботы, 12 октября
ГРУППА D
16:00 Грузия – Ирландия ТВ: "Футбол 2"
19:00 Дания – Швейцария ТВ: "Футбол 2"
Турнирная таблица группы D
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИРЛАНДИЯ
|5
|3
|2
|0
|6-2
|11
|2
|ДАНИЯ
|5
|2
|3
|0
|15-5
|9
|3
|ШВЕЙЦАРИЯ
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|4
|ГРУЗИЯ
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|5
|ГИБРАЛТАР
|5
|0
|0
|5
|0-16
|0
ГРУППА F
19:00 Фареры – Румыния
21:45 Норвегия – Испания ТВ: "Футбол 1"
21:45 Мальта – Швеция
Турнирная таблица группы F
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|6
|6
|0
|0
|17-3
|18
|2
|ШВЕЦИЯ
|6
|3
|2
|1
|13-8
|11
|3
|РУМЫНИЯ
|6
|3
|1
|2
|13-7
|10
|4
|НОРВЕГИЯ
|6
|2
|3
|1
|11-8
|9
|5
|МАЛЬТА
|6
|1
|0
|5
|2-13
|3
|6
|ФАРЕРЫ
|6
|0
|0
|6
|3-20
|0
ГРУППА J
19:00 Босния – Финляндия ТВ: "Футбол 1"
21:45 Италия – Греция ТВ: "Футбол 2"
21:45 Лихтенштейн – Армения
Трансляции матчей – на сайте oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица группы J
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИТАЛИЯ
|6
|6
|0
|0
|18-3
|18
|2
|ФИНЛЯНДИЯ
|6
|4
|0
|2
|8-4
|12
|3
|АРМЕНИЯ
|6
|3
|0
|3
|12-11
|9
|4
|БОСНИЯ
|6
|2
|1
|3
|12-11
|7
|5
|ГРЕЦИЯ
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|6
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|6
|0
|1
|5
|1-19
|1
Как мы писали ранее,DZIDZIO взорвал соцсети фартовым исполнением гимна Украины перед игрой с Литвой. Известный певец вернулся в футбол после "предательства" и зарядил украинскую сборную на победу.
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