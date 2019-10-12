Италия – Греция и викинги против Испании: расписание и результаты матчей сборных 12 октября

Продолжается квалификация чемпионата Европы-2020. В субботу проходят восемь поединков в трех группах

Квалификация чемпионата Европы по футболу продолжается! В субботу, 12 октября, проходят очередные восемь матчей отбора в финальную часть Евро-2020. Наибольшее внимание из них привлекают поединки Дания – Швейцария, Норвегия – Испания и Италия – Греция. Напомним, накануне Украина обыграла Литву 2:0, на 99 процентов обеспечив себе путевку на Евро.

Отбор Евро-2020. Все матчи субботы, 12 октября

ГРУППА D

16:00 Грузия – Ирландия ТВ: "Футбол 2"

19:00 Дания – Швейцария ТВ: "Футбол 2"

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Турнирная таблица группы D

И В Н П М О 1 ИРЛАНДИЯ 5 3 2 0 6-2 11 2 ДАНИЯ 5 2 3 0 15-5 9 3 ШВЕЙЦАРИЯ 4 2 2 0 10-4 8 4 ГРУЗИЯ 5 1 1 3 4-8 4 5 ГИБРАЛТАР 5 0 0 5 0-16 0

ГРУППА F

19:00 Фареры – Румыния

21:45 Норвегия – Испания ТВ: "Футбол 1"

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21:45 Мальта – Швеция

Турнирная таблица группы F

И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 6 6 0 0 17-3 18 2 ШВЕЦИЯ 6 3 2 1 13-8 11 3 РУМЫНИЯ 6 3 1 2 13-7 10 4 НОРВЕГИЯ 6 2 3 1 11-8 9 5 МАЛЬТА 6 1 0 5 2-13 3 6 ФАРЕРЫ 6 0 0 6 3-20 0

ГРУППА J

19:00 Босния – Финляндия ТВ: "Футбол 1"

21:45 Италия – Греция ТВ: "Футбол 2"

21:45 Лихтенштейн – Армения

Трансляции матчей – на сайте oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица группы J

И В Н П М О 1 ИТАЛИЯ 6 6 0 0 18-3 18 2 ФИНЛЯНДИЯ 6 4 0 2 8-4 12 3 АРМЕНИЯ 6 3 0 3 12-11 9 4 БОСНИЯ 6 2 1 3 12-11 7 5 ГРЕЦИЯ 6 1 2 3 7-10 5 6 ЛИХТЕНШТЕЙН 6 0 1 5 1-19 1

Как мы писали ранее,DZIDZIO взорвал соцсети фартовым исполнением гимна Украины перед игрой с Литвой. Известный певец вернулся в футбол после "предательства" и зарядил украинскую сборную на победу.

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

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