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Италия неожиданно оступилась с Боснией, не удержав римского форварда

5 сентября, 01:09

Елена Павлова Елена Павлова

Эдин Джеко огорчил команду Манчини после розыгрыша стандарта

Сборная Италии на старте нового сезона Лиги наций неожиданно сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины. В матче 1-го тура лиги А на "Артемио Франки" во Флоренции хозяева какое-то время и вовсе находились в роли догоняющих, но сумели избежать поражения – 1:1. Напомним, что во втором поединке это группы Нидерланды на своем поле переиграли Польшу.

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Первый тайм прошел более размеренно и без забитых голов. А вот во второй половине встречи темп поднялся. И боснийцев по иронии судьбы вывел вперед нападающий "Ромы" Эдин Джеко. После розыгрыша углового на 57-й минуте Шуньич переправил мяч к линии вратарской, и форвард римлян открыл счет.

Итальянцы смогли отыграться уже 10 минут спустя не без помощи рикошета. Полузащитник "Интера" Стефано Сенси ворвался в штрафную гостей и не очень сильно пробил по центру. Однако мяч полоснул по ноге защитника, немного изменил траекторию и нырнул в угол рядом с растерянным вратарем.

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Итальянцы могли и вырвать победу. Флоренци получил мяч от Кьезы пяткой, после чего с правого края штрафной стрелял в ближний угол! Удивительно, как Шехич успел среагировать и перевести мяч на угловой. Но гости выстояли в первом матче для нового тренера сборной Боснии Душана Баевича – 1:1.

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Таким образом, во Флоренции команды набрали по одному очку и расположились на втором и третьем месте в турнирной таблице первой группы, которую возглавляют Нидерланды. Следующие матчи Италия и Босния и Герцеговина проведут 7 сентября против голландцев и поляков соответственно.

Смотрите лучшие моменты второго тайма в матче Италия – Босния и Герцеговина

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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