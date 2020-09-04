Нидерланды додавили Польшу, которая выглядела беззубо без Левандовски

Финалист первого розыгрыша Лиги наций сборная Нидерландов начала новый сезон со скромной победы над Польшей – 1:0. На сентябрьские матчи Ежи Бжечек не стал вызывать нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, давая ему отдохнуть после тяжелого сезона и победы в Лиге чемпионов. А без своей главной ударной силы гости так и не смогли поразить чужие ворота.

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Нидерланды, которые являются соперником Украины на Евро-2020, перед Лигой наций также понесли огромную потерю. Главный тренер команды Рональд Куман возглавил "Барселону", а "оранжевые" остались на попечение Дуайта Лодевегеса. Он раньше был ассистентом Кумана, а теперь получил шанс проявить себя в другой роли. И пока неплохо справляется со своей задачей.

Стивен Бергвейн в атаке / Фото: Reuters

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Единственный гол в этой встрече был забит на 61-й минуте. Хатебур принял классный заброс на дальней штанге и выполнил идеальную скидку в центр, откуда в пустые ворота мяч переправил Бергвейн.

Хотя ранее отличный момент открыть счет упустил Депай. Мемфис получил филигранную передачу из глубины и вышел один на один с голкипером, но переиграть Щесны не сумел. Что касается поляков, то они редко тревожили вратаря Нидерландов, нанеся только один удар по его воротам.

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Воспользовавшись ничьей между Италией и Боснией, Нидерланды возглавили свою первую группу лиги А. И теперь 7 сентября сыграют как раз с командой Роберто Манчини.

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Напомним, что 3 сентябряУкраина в напряженном матче переиграла Швейцарию и также стала лидером своего квартета.

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