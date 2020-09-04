Нидерланды и Италия стартуют в Лиге наций: все результаты второго игрового дня

В четверг состоятся 8 поединков в трех дивизионах

В пятницу, 4 сентября, продолжится первый тур нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. Центральным матчем дня станет поединок в Амстердаме между сборными Нидерландов и Польши. Посмотрим, сумеет ли пробить оборону "оранжевых" лучший форвард прошлого сезона Роберт Левандовски. Онлайн-трансляция Нидерланды – Польша пройдет на нашем сайте. А ниже – расписание и результаты всех матчей дня.

Реклама

Лига наций. 1 тур

Пятница. 4 сентября

Лига A

Группа 1

21:45 Италия – Босния и Герцеговина

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

Букмекеры: 1.33 – 4.60 – 9.00

21:45 Нидерланды – Польша

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

Букмекеры: 1.50 – 4.00 – 6.00

Читайте также: Прогноз на Лигу наций: сможет ли Польша обыграть Нидерланды впервые за 41 год

Лига B

Группа 1

21:45 Румыния – Северная Ирландия

ТВ: "Футбол 3", OLL.TV

Букмекеры: 2.05 – 3.10 – 3.75

21:45 Норвегия – Австрия

Букмекеры: 2.45 – 3.10 – 2.87

Реклама

/ Фото: Reuters В тренде В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"

Группа 2

21:45 Шотландия – Израиль

Букмекеры: 2.00 – 3.20 – 3.70

21:45 Словакия – Чехия

Букмекеры: 2.80 – 3.20 – 2.45



Лига C

Группа 4

19:00 Литва – Казахстан

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

Букмекеры: 3.50 – 3.00 – 2.20

21:45 Беларусь – Албания

Букмекеры: 2.87 – 2.90 – 2.60

Напомним, это уже второй в истории розыгрыш Лиги наций. Победителем первого сезона летом 2019 года стала Португалия, одолевшая в финале Нидерланды – 1:0.

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама