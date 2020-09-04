Нидерланды и Италия стартуют в Лиге наций: все результаты второго игрового дня

В пятницу, 4 сентября, продолжится первый тур нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. Центральным матчем дня станет поединок в Амстердаме между сборными Нидерландов и Польши. Посмотрим, сумеет ли пробить оборону "оранжевых" лучший форвард прошлого сезона Роберт Левандовски. Онлайн-трансляция Нидерланды – Польша пройдет на нашем сайте. А ниже – расписание и результаты всех матчей дня.
Лига наций. 1 тур
Пятница. 4 сентября
Лига A
Группа 1
21:45 Италия – Босния и Герцеговина
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Букмекеры: 1.33 – 4.60 – 9.00
21:45 Нидерланды – Польша
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Букмекеры: 1.50 – 4.00 – 6.00
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Лига B
Группа 1
21:45 Румыния – Северная Ирландия
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Букмекеры: 2.05 – 3.10 – 3.75
21:45 Норвегия – Австрия
Букмекеры: 2.45 – 3.10 – 2.87
Группа 2
21:45 Шотландия – Израиль
Букмекеры: 2.00 – 3.20 – 3.70
21:45 Словакия – Чехия
Букмекеры: 2.80 – 3.20 – 2.45
Лига C
Группа 4
19:00 Литва – Казахстан
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Букмекеры: 3.50 – 3.00 – 2.20
21:45 Беларусь – Албания
Букмекеры: 2.87 – 2.90 – 2.60
Напомним, это уже второй в истории розыгрыш Лиги наций. Победителем первого сезона летом 2019 года стала Португалия, одолевшая в финале Нидерланды – 1:0.
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