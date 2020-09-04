Українська
$ 27,69
32,73
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Нидерланды и Италия стартуют в Лиге наций: все результаты второго игрового дня

4 сентября, 17:34

Елена Павлова Елена Павлова

В четверг состоятся 8 поединков в трех дивизионах

В пятницу, 4 сентября, продолжится первый тур нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. Центральным матчем дня станет поединок в Амстердаме между сборными Нидерландов и Польши. Посмотрим, сумеет ли пробить оборону "оранжевых" лучший форвард прошлого сезона Роберт Левандовски. Онлайн-трансляция Нидерланды – Польша пройдет на нашем сайте. А ниже – расписание и результаты всех матчей дня.

Реклама

Лига наций. 1 тур
Пятница. 4 сентября

Лига A
Группа 1
21:45 Италия – Босния и Герцеговина
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Букмекеры: 1.33 – 4.60 – 9.00
21:45 Нидерланды – Польша
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Букмекеры: 1.50 – 4.00 – 6.00

Читайте также: Прогноз на Лигу наций: сможет ли Польша обыграть Нидерланды впервые за 41 год

Лига B
Группа 1
21:45 Румыния – Северная Ирландия
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Букмекеры: 2.05 – 3.10 – 3.75
21:45 Норвегия – Австрия
Букмекеры: 2.45 – 3.10 – 2.87

Реклама

/ Фото: Reuters

В тренде
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"

Группа 2
21:45 Шотландия – Израиль
Букмекеры: 2.00 – 3.20 – 3.70
21:45 Словакия – Чехия
Букмекеры: 2.80 – 3.20 – 2.45

Лига C
Группа 4
19:00 Литва – Казахстан
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Букмекеры: 3.50 – 3.00 – 2.20
21:45 Беларусь – Албания
Букмекеры: 2.87 – 2.90 – 2.60

Напомним, это уже второй в истории розыгрыш Лиги наций. Победителем первого сезона летом 2019 года стала Португалия, одолевшая в финале Нидерланды – 1:0.

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

расписание сборная Польши сборная Голландии Лига наций котировки ставки букмекеров
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять