Италия рвется выйти с карантина первой: футбольный матч назначен уже на 27 мая

Уже больше месяца спортивные мероприятия в большинстве стран планеты приостановлены. И функционеры ломают голову, как уберечь себя от убытков и когда же снова вернуть спортсменов на арены. В Европе продолжают играть в футбол лишь в Беларуси, а ведущие лиги выбирают даты рестарта сезона. Похоже, первыми такие вернутся к жизни горячие итальянцы. На днях мы писали, что стали известны сроки возобновления чемпионата Италии.

Руководители Серии А действительно хотят играть уже в конце мая. Чемпионат предположительно возобновится 31 мая, а перед этим проведут два матча Кубка Италии. На среду, 27 мая, запланирован матч полуфинала Кубка между "Ювентусом" и "Миланом", а на 28 мая – второй полуфинальный матч "Наполи" – "Интер". Об этом сообщает издание ANSA. Руководители клубов обсудят эту идею на собрании 21 апреля, которую наверняка проведут в режиме видеоконференции.

Ранее президент федерации футбола Италии заявил, что готовится возобновить сезон. Естественно, что матчи будут проводить без публики.

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Читайте о том, что в Италии зрителей на футбольные стадионы не пустят до конца 2020 года.

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