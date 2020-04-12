Вот это да! В Италии зрителей на футбольные стадионы не пустят до конца 2020 года

Однако сезон 2019/2020 в Серии А хотят довести до завершения

Новость о довольно радикальном решении в отношении спортивных мероприятий сегодня поступила из Италии. Говорят, что на Апеннинах уже пришли к мысли, что в 2020 году футбольные матчи, если и стоит проводить, то без зрителей на трибунах. Вчера мы писали, что стали известны сроки возобновления сезона в чемпионате Италии.

По информации beIN Sports, итальянская Серия А будет играть без зрителей до января 2021-го года. Сообщают, что это решение пока не принято официально, но уже созрело в кулуарах. Говорят, что власти страны не намерены пускать фанатов на стадионы в ближайшие полгода, а то и дольше.

Катарский телегигант beIN Sports владеет каналами по всему миру. В последнее время он получил широкую популярность, в том числе и в европейских странах

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Вчера в Италии назвали дату, когда спортсмены могут возобновлять тренировки. Считается, что футболисты могут выйти на занятия 4 мая, а матчи начнутся в конце весны или же в самом начале лета.

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