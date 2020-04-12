Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Вот это да! В Италии зрителей на футбольные стадионы не пустят до конца 2020 года

12 апреля, 14:58

Вадим Авдасев

Однако сезон 2019/2020 в Серии А хотят довести до завершения

Новость о довольно радикальном решении в отношении спортивных мероприятий сегодня поступила из Италии. Говорят, что на Апеннинах уже пришли к мысли, что в 2020 году футбольные матчи, если и стоит проводить, то без зрителей на трибунах. Вчера мы писали, что стали известны сроки возобновления сезона в чемпионате Италии.

По информации beIN Sports, итальянская Серия А будет играть без зрителей до января 2021-го года. Сообщают, что это решение пока не принято официально, но уже созрело в кулуарах. Говорят, что власти страны не намерены пускать фанатов на стадионы в ближайшие полгода, а то и дольше.

Катарский телегигант beIN Sports владеет каналами по всему миру. В последнее время он получил широкую популярность, в том числе и в европейских странах

Реклама

Вчера в Италии назвали дату, когда спортсмены могут возобновлять тренировки. Считается, что футболисты могут выйти на занятия 4 мая, а матчи начнутся в конце весны или же в самом начале лета.

В тренде
Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Смотрите, как в конце февраля римский "Лацио" обыграл дома "Болонью"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин футбол зрители чемпионат Италии коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
"Не имеет значения где": Алиев рассказал о самом дорогом сексе за деньгиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...