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Стали известны сроки возобновления сезона в чемпионате Италии

11 апреля, 16:03

Максим Перепелица

Отмечается, что футболисты будут сначала заниматься в небольших группах

Проведение матчей чемпионата Италии может быть возобновлено 31 мая. Ранее карантин в Италии был официально продлен до 3 мая. Министр спорта страны Винченцо Спадафора написал письма президентам олимпийского и паралимпийского комитетов с просьбой разрешить спортсменам начать тренировки с 4 мая.

Отмечается, что если это произойдет, то футболисты будут сначала заниматься в небольших группах. Ожидается, что они успеют набрать форму к концу месяца. В случае возобновления сезона матчи будут проходить без зрителей. Команды будут играть каждые три дня, сезон в таком случае завершится в конце июля или начале августа.

По состоянию на 11 апреля в Италии зафиксировано 147 577 случаев заражения коронавирусом, 18849 человек погибли.

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Ранее мы писали, что наставник "Наполи" отказался от зарплаты, чтобы помочь сотрудника клуба. Дженнаро Гаттузо поможет людям, которые были отправлены в отпуск.

Кроме того, мы рассказывали, что в "Ювентусе" зарегистрировано три случая заражения. Ранее коронавирус был диагностирован у защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Италии коронавирус

Источник: Football Italia

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